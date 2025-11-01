إنتر يدخل سباق التعاقد مع جويهي

دخل نادي إنتر في سباق التعاقد مع مارك جويهي، قائد فريق كريستال بالاس، من أجل ضمه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد قرار عدم تجديد عقده مع النادي اللندني.

وذكرت صحيفة "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، يوم السبت، أن نادي إنتر يسعى للتعاقد مع مدافع منتخب إنجلترا، مارك جويهي، عند انتهاء عقده مع كريستال بالاس.

وأشارت الصحيفة إلى أن "النيراتزوري" يواجه منافسة شرسة من أندية برشلونة وريال مدريد وبايرن ميونيخ وليفربول من أجل التعاقد مع صاحب الـ25 عامًا.

وكان الدولي الإنجليزي قد انتقل إلى كريستال بالاس في صيف 2021 قادمًا من تشيلسي، إلا أن اللاعب قرر عدم تجديد عقده لرغبته في الانتقال لنادٍ آخر قادر على المنافسة على البطولات.

وحاول نادي ليفربول التعاقد مع مارك جويهي في الصيف الماضي، وتحديدًا في اليوم الأخير من سوق الانتقالات، إلا أنه بعد خضوع اللاعب للفحص الطبي، رفضت إدارة كريستال بالاس إتمام الصفقة.

وخاض المدافع الدولي في الموسم الحالي 17 مباراة مع كريستال بالاس، سجل خلالها هدفًا في شباك أستون فيلا، بجانب صناعته هدفين.