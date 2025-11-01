المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كرة اليد
ألمانيا تحت 17

ألمانيا تحت 17

37 37
21:15
مصر تحت 17

مصر تحت 17

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

2 0
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

0 0
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

2 2
17:00
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

1 0
18:00
نيس

نيس

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

2 1
20:00
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

0 2
17:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الفرنسي
اوكسير

اوكسير

0 1
22:05
مارسيليا

مارسيليا

الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

0 1
19:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

3 0
17:15
اشبيلية

اشبيلية

إنتر يدخل سباق التعاقد مع جويهي

محمد همام

كتب - محمد همام

09:20 م 01/11/2025
جويهي

مارك جويهي مدافع فريق كريستال بالاس

دخل نادي إنتر في سباق التعاقد مع مارك جويهي، قائد فريق كريستال بالاس، من أجل ضمه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد قرار عدم تجديد عقده مع النادي اللندني.

وذكرت صحيفة "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، يوم السبت، أن نادي إنتر يسعى للتعاقد مع مدافع منتخب إنجلترا، مارك جويهي، عند انتهاء عقده مع كريستال بالاس.

وأشارت الصحيفة إلى أن "النيراتزوري" يواجه منافسة شرسة من أندية برشلونة وريال مدريد وبايرن ميونيخ وليفربول من أجل التعاقد مع صاحب الـ25 عامًا.

وكان الدولي الإنجليزي قد انتقل إلى كريستال بالاس في صيف 2021 قادمًا من تشيلسي، إلا أن اللاعب قرر عدم تجديد عقده لرغبته في الانتقال لنادٍ آخر قادر على المنافسة على البطولات.

وحاول نادي ليفربول التعاقد مع مارك جويهي في الصيف الماضي، وتحديدًا في اليوم الأخير من سوق الانتقالات، إلا أنه بعد خضوع اللاعب للفحص الطبي، رفضت إدارة كريستال بالاس إتمام الصفقة.

وخاض المدافع الدولي في الموسم الحالي 17 مباراة مع كريستال بالاس، سجل خلالها هدفًا في شباك أستون فيلا، بجانب صناعته هدفين.

