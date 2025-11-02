ينتظر عمر مرموش، جناح فريق مانشستر سيتي، مباراة فريقه مع بورنموث بفارغ الصبر.

ويلعب مانشستر سيتي مع بورنموث مساء اليوم الأحد، على ملعب الاتحاد، ضمن مباريات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرغب مانشستر سيتي في تحقيق الفوز أمام بورنموث لاستعادة الثقة بعد الخسارة التي تلقاها في أخر ظهور بالدوري الإنجليزي أمام أستون فيلا بنتيجة 1-0.

ويتطلع فريق بيب جوارديولا، لاقتحام صراع صدارة الدوري الإنجليزي بالأخص وأنه يدخل هذه المباراة محتلا المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة، بينما يتواجد بورنموث في المركز الثاني برصيد 18 نقطة.

مرموش.. الهدف الأجمل له ضد بورنموث

وبالنسبة لعمر مرموش، فينتظر مواجهة بورنموث لاستعادة الثقة من جديد بعدما سجل أولى أهدافه في المباراة الماضية أمام سوانزي سيتي.

وتشهد مباراة بورنموث ذكرى تاريخية لمرموش، حيث فاز اللاعب المصري بجائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي، سجله بالجولة الأخيرة للمسابقة أمام بورنموث.

هدف مرموش جاء بعدما استلم الكرة في منتصف الملعب، ليتقدم الدولي المصري قبل أن يطلق تسديدة قوية من مسافة 30 ياردة لسكن الزاوية المستحيلة لمرمى بورنموث، وكان ذلك في الدقيقة الـ14 من عمر المباراة.

The Guinness Goal of the Season winner is... 🥁



🚀 Omar Marmoush 🚀 #PLAwards | @ManCity pic.twitter.com/B76J96aGxJ — Premier League (@premierleague) May 31, 2025

وحصل عمر مرموش على جائزة هدف الموسم، والمقدمة من الدوري الإنجليزي، والتي تمنح بناءً على أصوات الجماهير ولجنة من خبراء كرة القدم، ليتصدر الدولي المصري قائمة الأسماء المرشحة عن الموسم المنقضي.

وتفوق وقتها هدف مرموش، على أهداف كل من: "كارلوس باليبا، ديفيد بروكس، ينس كاجوست، جون دوران، ألكسندر إيزاك، نيكولاس جاكسون، كاورو ميتوما، كول بالمر وهاري ويلسون".

It might have been a late entry from @OmarMarmoush, but it was SO worth the wait 🤤 #PLAwards | @ManCity pic.twitter.com/6QdejzyF9m — Premier League (@premierleague) May 31, 2025

مرموش غاب لفترة طويلة عن مانشستر سيتي وعاد وسجل أولى أهدافه في الموسم الحالي 2025-26، أمام فريق سوانزي سيتي في كأس "كاراباو".

وبشكل عام عام لعب صاحب الـ 26 عامًا في الموسم الحالي 6 مباريات بواقع 250 دقيقة، سجل خلالهم هدف وحيد وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

يُشار إلى أن اللاعب المصري شارك أمام بورنموث في مباراتين فقط، وسجل خلالهم هدفين بقميص مانشستر سيتي.