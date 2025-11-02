المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد تألقه أمام سوانزي.. مرموش يقود التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي ضد بورنموث

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:57 ص 02/11/2025
مرموش جوارديولا

مرموش وجوارديولا

يتواجد عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، في التشكيل المتوقع لفريقه ضد بورنموث.

ويلعب مانشستر سيتي مساء اليوم الأحد، مع مانشستر سيتي، على ملعب الاتحاد، ضمن مباريات الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وينتظر مانشستر سيتي تحقيق الفوز أمام بورنموث لاستعادة الثقة بعد الخسارة التي تلقاها في أخر ظهور بالدوري الإنجليزي أمام أستون فيلا بنتيجة 1-0.

كما يتطلع فريق بيب جوارديولا، لاقتحام صراع صدارة الدوري الإنجليزي بالأخص وأنه يدخل هذه المباراة محتلا المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة، بينما يتواجد بورنموث في المركز الثاني برصيد 18 نقطة.

مرموش في التشكيل المتوقع أمام بمورنموث

وأشارت صحيفة "standard" إلى أن التشكيل المتوقع لفريق بيب جوارديولا، سيشهد البدء بعمر مرموش، بجانب الثنائي سافينيو وإيرلينج هالاند العائد من الإصابة.

مرموش بعدما شارك في تأهل مانشستر سيتي أمام سوانزي سيتي بتسجيله الهدف الثاني في المباراة، سيكون متواجدًا أمام بورنموث.

وبشكل عام لعب الدولي المصري في الموسم الحالي 6 مباريات بواقع 250 دقيقة، سجل خلالهم هدف وحيد وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

وسوف يلعب جوارديولا بطريقة (4-1-4-1) وسيكون التشكيل المتوقع كالتالي:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

في الدفاع: ماتيوس نونيز، روبن دياس، جفارديول، آيت نوري.

في الوسط: نيكولاس جونزاليس، تيجاني رايندرز، عمر مرموش.

في الهجوم: فيل فودين، سافينيو، إيرلينيج هالاند.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
مانشستر سيتي جوارديولا بورنموث مرموش التشكيل المتوقع

