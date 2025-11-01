عاش النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، ليلة تاريخية خلال مباراة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح هدفاً في انتصار ليفربول بنتيجة (2-0)، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 10 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف صلاح أمام أستون فيلا

أحرز صلاح هدفه من لمسة واحدة، بقدمه اليمنى، بعد أن أخطأ الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز في تمرير الكرة لزميله، ليقدم هدية إلى صاحب الـ33 عامًا، الذي لم يتوان من جانبه عن إسكانها شباك الفيلانز.

وبلغ محمد صلاح هدفه الـ4 مع ليفربول في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد أن سجل في مرمى بورنموث وبيرنلي وبرينتفورد وأستون فيلا على الترتيب.

أرقام قياسية

عزز محمد صلاح مكانه في جدول ترتيب الهدافين التاريخيين لنادي ليفربول، إذ يحتل المركز الثالث.

ووصل صلاح إلى هدفه رقم 250 مع ليفربول في جميع المسابقات الرسمية، ليصبح ضمن 3 لاعبين استطاعوا تسجيل هذا العدد من الأهداف أو أكثر من ذلك.

كما أصبح صلاح أكثر لاعب يساهم بالأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي مع نادٍ واحد بـ276 مساهمة تهديفية، بواقع التسجيل في 188 مناسبة والصناعة في 88 مرة أخرى.

وتساوى صلاح مع الإنجليزي واين روني الذي ساهم بالعدد نفسه من الأهداف مع مانشستر يونايتد، بعدما أحرز 183 هدفًا وصنع 93 آخر.

ملك ملعب آنفيلد

معادلة رقم روني والوصول إلى الهدف الـ250 مع ليفربول، لم تكن الأرقام القياسية الوحيدة التي كتبها صلاح في مباراة أستون فيلا.

وبهدفه في شباك أستون فيلا وعلى ملعب "آنفيلد"، أصبح محمد صلاح ثاني أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في ملعب واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وتخطى صلاح، نظيره الأرجنتيني سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي السابق، ويبتعد بفارق 7 أهداف عن الفرنسي تييري هنري لاعب أرسنال السابق.

وجاء ترتيب أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في ملعب واحد بالبريميرليج كالتالي:

1- تييري هنري سجل 114 هدفا في ملعب هايبري.

2- محمد صلاح سجل 107 هدفا في ملعب أنفيلد.

3- سيرجيو أجويرو سجل 106 هدفا في ملعب الاتحاد.