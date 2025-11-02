المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
رسميًا.. وولفرهامبتون يعلن إقالة فيتور بيريرا من تدريب الفريق

وسام محمد

كتب - وسام محمد

02:30 م 02/11/2025
فيتور بيريرا

فيتور بيريرا

أعلن نادي وولفرهامبتون الإنجليزي، إقالة البرتغالي فيتور بيريرا من تدريب الفريق.

وكشف نادي وولفرهامبتون في بيان رسمي، عن إقالة بيريرا من تدريب الفريق اليوم الأحد.

وأفاد النادي أنه سيتم تعيين جيمس كولينز مدرب فريق تحت 21 عامًا بالنادي، كمدرب مؤقت لخوض التدريبات، على أن يتم تعيين مدير فني جديد.

وخسر وولفرهامبتون أمام فولهام بالأمس السبت في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وهاجمت جماهير وولفرهامبتون، فيتور بيريرا بشدة عقب مباراة فولهام، حيث قالوا "ستُطرد من الفريق في الصباح".

وفشل بيريرا في تحقيق أي فوز مع وولفرهامبتون في أول 10 جولات من الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويترك بيريرا الذئاب في قاع جدول الدوري الإنجليزي، بعد الحصول على نقطتين فقط من أصل 30.

وكان بيريرا قد تولى تدريب وولفرهامبتون في منتصف الموسم الماضي، لينجح في قيادة الفريق في النجاة من الهبوط.

وتم ترشيح المدرب البرتغالي لجائزة أفضل مدرب في الموسم الماضي بعد أن أنقذ النادي من الهبوط.

وكان بيريرا قد جدد تعاقده مع نادي وولفرهامبتون لمدة 3 مواسم، بعد الانطلاقة المميزة في الموسم الماضي.

 

مباراة وولفرهامبتون القادمة
الدوري الإنجليزي بيريرا وولفرهامبتون

