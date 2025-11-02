تشكيل مانشستر سيتي.. مرموش بين البدلاء أمام بورنموث

يجلس اللاعب المصري عمر مرموش بين بدلاء نادي مانشستر سيتي، اليوم الأحد، أمام بورنموث.

ويستقبل مانشستر سيتي ضيفه بورنموث في ملعب الاتحاد، في مباراة تقام بينهما ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

ويحتاج مانشستر سيتي إلى الفوز من أجل التقدم من المركز الثامن إلى الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، علمًا بأن بورنموث يحتل الوصافة.

تشكيل مانشستر سيتي ضد بورنموث

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: ماثيوس نونيز، روبن دياز، يوشكو جفارديول، نيكو أوريلي

الوسط: نيكو جونزاليس، برناردو سيلفا، فيل فودين

الهجوم: ريان شرقي، جيريمي دوكو، إيرلينج هالاند

ويجلس على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي ضد بورنموث: جيمس ترافورد، ناثان آكي، جون ستونز، ريكو لويس، ريان آيت نوري، رودري، تيجاني رايندرز، سافينيو، عمر مرموش.

واختار المدرب الإسباني بيب جوارديولا إبقاء مرموش بين بدلاء مانشستر سيتي، رغم تألقه اللافت في الظهور الأخير ضد سوانزي سيتي، عندما سجل هدفًا قاد به الفريق إلى ربع نهائي كأس كاراباو.

ويعود هالاند إلى المشاركة أساسيًا في تشكيل مانشستر سيتي بعد غيابه عن موقعة سوانزي.

ويظهر اللاعب الإسباني رودري في القائمة الاحتياطية رفقة الهولندي رايندرز، إذ أصبح نيكو جونزاليس ضمن العناصر الأساسية في تشكيل بيب جوارديولا هذا الموسم.