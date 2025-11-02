المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

3 0
17:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

1 0
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
المصري

المصري

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

0 0
18:30
بورنموث

بورنموث

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
19:30
إلتشي

إلتشي

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
روما

روما

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تشكيل مانشستر سيتي.. مرموش بين البدلاء أمام بورنموث

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:23 م 02/11/2025
مرموش

عمر مرموش - لاعب مانشستر سيتي

يجلس اللاعب المصري عمر مرموش بين بدلاء نادي مانشستر سيتي، اليوم الأحد، أمام بورنموث.

ويستقبل مانشستر سيتي ضيفه بورنموث في ملعب الاتحاد، في مباراة تقام بينهما ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

ويحتاج مانشستر سيتي إلى الفوز من أجل التقدم من المركز الثامن إلى الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، علمًا بأن بورنموث يحتل الوصافة.

تشكيل مانشستر سيتي ضد بورنموث

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: ماثيوس نونيز، روبن دياز، يوشكو جفارديول، نيكو أوريلي

الوسط: نيكو جونزاليس، برناردو سيلفا، فيل فودين

الهجوم: ريان شرقي، جيريمي دوكو، إيرلينج هالاند

ويجلس على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي ضد بورنموث: جيمس ترافورد، ناثان آكي، جون ستونز، ريكو لويس، ريان آيت نوري، رودري، تيجاني رايندرز، سافينيو، عمر مرموش.

واختار المدرب الإسباني بيب جوارديولا إبقاء مرموش بين بدلاء مانشستر سيتي، رغم تألقه اللافت في الظهور الأخير ضد سوانزي سيتي، عندما سجل هدفًا قاد به الفريق إلى ربع نهائي كأس كاراباو.

ويعود هالاند إلى المشاركة أساسيًا في تشكيل مانشستر سيتي بعد غيابه عن موقعة سوانزي.

ويظهر اللاعب الإسباني رودري في القائمة الاحتياطية رفقة الهولندي رايندرز، إذ أصبح نيكو جونزاليس ضمن العناصر الأساسية في تشكيل بيب جوارديولا هذا الموسم.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي عمر مرموش بورنموث

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
الزمالك

الزمالك

3 0
طلائع الجيش

طلائع الجيش

59

انطلاقة من محمود بنتايك، لكن دفاع طلائع الجيش يتدخل ويبعد الكرة لركلة ركنية

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
بيراميدز

بيراميدز

1 0
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

75

توقف المباراة لشرب اللاعبين المياه والتقاط الأنفاس

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg