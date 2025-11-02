المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

3 0
17:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

1 0
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
المصري

المصري

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

0 0
18:30
بورنموث

بورنموث

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
19:30
إلتشي

إلتشي

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
روما

روما

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

أستون فيلا يدخل سباق التعاقد مع "منبوذ ألونسو"

محمد همام

كتب - محمد همام

06:33 م 02/11/2025
تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد

تشابي ألونسو مدرب ريال مديد

دخل نادي أستون فيلا في سباق الأندية الراغبة في التعاقد مع البرازيلي إندريك، لاعب فريق ريال مدريد، على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير 2026.

وكان إندريك قد دخل بديلاً في لقاء ريال مدريد وفالنسيا، الذي أقيم مساء أمس السبت، ضمن حسابات الأسبوع الـ11 من منافسات الدوري الإسباني، حيث لعب لمدة 11 دقيقة في اللقاء الذي حسمه "الميرنجي" بنتيجة 4-0.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، فإن نادي أستون فيلا انضم للأندية الراغبة في ضم إندريك على سبيل الإعارة، حيث يرغب الجناح البرازيلي في الرحيل من أجل المشاركة بصورة مستمرة لضمان تواجده في كأس العالم 2026.

ويعتبر إندريك خارج حسابات المدرب تشابي ألونسو، حيث لم يشارك منذ بداية الموسم، قبل أن يخوض مباراته الأولى في لقاء فالنسيا.

ودخل الجناح البرازيلي ضمن اهتمامات العديد من الأندية الأوروبية، مثل أولمبيك مارسيليا ووست هام الإنجليزي.

جدير بالذكر أن إندريك انتقل إلى ريال مدريد قادمًا من بالميراس في صفقة قدرت بحوالي 48 مليون يورو.

ريال مدريد أستون فيلا تشابي ألونسو إندريك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

التعليقات

مباشر
الزمالك

الزمالك

3 0
طلائع الجيش

طلائع الجيش

59

انطلاقة من محمود بنتايك، لكن دفاع طلائع الجيش يتدخل ويبعد الكرة لركلة ركنية

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
بيراميدز

بيراميدز

1 0
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

75

توقف المباراة لشرب اللاعبين المياه والتقاط الأنفاس

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
