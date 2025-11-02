أستون فيلا يدخل سباق التعاقد مع "منبوذ ألونسو"

دخل نادي أستون فيلا في سباق الأندية الراغبة في التعاقد مع البرازيلي إندريك، لاعب فريق ريال مدريد، على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير 2026.

وكان إندريك قد دخل بديلاً في لقاء ريال مدريد وفالنسيا، الذي أقيم مساء أمس السبت، ضمن حسابات الأسبوع الـ11 من منافسات الدوري الإسباني، حيث لعب لمدة 11 دقيقة في اللقاء الذي حسمه "الميرنجي" بنتيجة 4-0.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، فإن نادي أستون فيلا انضم للأندية الراغبة في ضم إندريك على سبيل الإعارة، حيث يرغب الجناح البرازيلي في الرحيل من أجل المشاركة بصورة مستمرة لضمان تواجده في كأس العالم 2026.

ويعتبر إندريك خارج حسابات المدرب تشابي ألونسو، حيث لم يشارك منذ بداية الموسم، قبل أن يخوض مباراته الأولى في لقاء فالنسيا.

ودخل الجناح البرازيلي ضمن اهتمامات العديد من الأندية الأوروبية، مثل أولمبيك مارسيليا ووست هام الإنجليزي.

جدير بالذكر أن إندريك انتقل إلى ريال مدريد قادمًا من بالميراس في صفقة قدرت بحوالي 48 مليون يورو.