المباريات الأخبار دوريات وبطولات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

3 1
17:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

2 1
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

0 0
20:00
المصري

المصري

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 1
18:30
بورنموث

بورنموث

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

2 0
19:30
إلتشي

إلتشي

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
روما

روما

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات

الأصغر في تاريخ النادي.. فودين يحقق رقمًا قياسيًا مع مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

06:39 م 02/11/2025
فودين

فيل فودين

وصل فيل فودين، لاعب مانشستر سيتي، إلى مباراته رقم 200 مع الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد أن بدأ أساسيًا رفقة السماوي أمام بورنموث في اللقاء الذي يجمعهما ضمن منافسات المسابقة.

ويواجه فريق مانشستر سيتي نظيره بورنموث، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويستضيف اللقاء ملعب الاتحاد معقل السماوي.

فيل فودين الذي أثبت جدارته مع مانشستر سيتي، بات أحد أهم أضلاع الفريق بالنسبة للمدرب الإسباني بيب جوارديولا، ليصبح شريكًا أساسيًا مع السماوي في المناسبات الكبرى.

فودين يصل إلى 200 مباراة بالدوري الإنجليزي

مباراة فودين أمام بورنموث ستكون رقم 200 للاعب مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، إذ شارك من قبل في 199 مواجهة قدم خلالها كل ما يملك للسماوي.

ونجح فودين في تسجيل 62 هدفًا وتمكن من تقديم 28 تمريرة حاسمة، رفقة مانشستر سيتي خلال 199 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بإجمالي 90 مساهمة.

وأصبح فودين أصغر لاعب يصل إلى 200 مباراة مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، عن عمر 25 عامًا.

وخاض فودين رفقة مانشستر سيتي 330 مباراة في مختلف المسابقات، مع الفريق الأول ونجح في تسجيل 102 هدفًا وقدم 63 تمريرة حاسمة.

ويشارك فودين أساسيًا في التشكيل المختار من بيب جوارديولا لبداية المباراة أمام بورنموث، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: ماثيوس نونيز، روبن دياز، يوشكو جفارديول، نيكو أوريلي.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، برناردو سيلفا، فيل فودين.

خط الهجوم: ريان شرقي، جيريمي دوكو، إيرلينج هالاند.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي فيل فودين

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
الأهلي

الأهلي

0 0
المصري

المصري

8

تسديدة من تريزيجيه من خارج منطقة الجزاء تصدى لها محمود حمدي حارس المصري

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
برشلونة

برشلونة

2 0
إلتشي

إلتشي

38

عرضية من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء تسلمها راشفورد وسدد كرة صاروخية اصطدمت في الدفاع وعلت العارضة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 1
بورنموث

بورنموث

73

تبديل لمانشستر سيتي بنزول رايندرز وسافينيو خروج دوكو وريان شرقي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
