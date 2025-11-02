وصل فيل فودين، لاعب مانشستر سيتي، إلى مباراته رقم 200 مع الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد أن بدأ أساسيًا رفقة السماوي أمام بورنموث في اللقاء الذي يجمعهما ضمن منافسات المسابقة.

ويواجه فريق مانشستر سيتي نظيره بورنموث، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويستضيف اللقاء ملعب الاتحاد معقل السماوي.

فيل فودين الذي أثبت جدارته مع مانشستر سيتي، بات أحد أهم أضلاع الفريق بالنسبة للمدرب الإسباني بيب جوارديولا، ليصبح شريكًا أساسيًا مع السماوي في المناسبات الكبرى.

فودين يصل إلى 200 مباراة بالدوري الإنجليزي

مباراة فودين أمام بورنموث ستكون رقم 200 للاعب مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، إذ شارك من قبل في 199 مواجهة قدم خلالها كل ما يملك للسماوي.

ونجح فودين في تسجيل 62 هدفًا وتمكن من تقديم 28 تمريرة حاسمة، رفقة مانشستر سيتي خلال 199 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بإجمالي 90 مساهمة.

وأصبح فودين أصغر لاعب يصل إلى 200 مباراة مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، عن عمر 25 عامًا.

وخاض فودين رفقة مانشستر سيتي 330 مباراة في مختلف المسابقات، مع الفريق الأول ونجح في تسجيل 102 هدفًا وقدم 63 تمريرة حاسمة.

ويشارك فودين أساسيًا في التشكيل المختار من بيب جوارديولا لبداية المباراة أمام بورنموث، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: ماثيوس نونيز، روبن دياز، يوشكو جفارديول، نيكو أوريلي.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، برناردو سيلفا، فيل فودين.

خط الهجوم: ريان شرقي، جيريمي دوكو، إيرلينج هالاند.