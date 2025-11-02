واصل اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند هوايته المفضلة مع نادي مانشستر سيتي، مساء اليوم الأحد، بتسجيل هدفين في مرمى بورنموث.

ويلتقي مانشستر سيتي وبورنموث على ملعب الاتحاد في مباراة جارية بينهما ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

هالاند لا يتوقف عن تسجيل الأهداف مع مانشستر سيتي

نجح هالاند في تسجيل هدف لمانشستر سيتي في مرمى بورنموث بعد 17 دقيقة فقط.

واستطاع هالاند أن يسجل هدفه بعد انفراد صريح بمرمى بورنموث، إثر تمريرة رأسية ذكية من ريان شرقي، ليضع الكرة بسهولة في شباك بيتروفيتش.

واحتفل هالاند بطريقة خاصة هذا المساء، إذ قلد حركات "الروبوت الآلي" أمام مانشستر سيتي.

وعاد هالاند ليضيف هدفًا ثانيًا لمانشستر سيتي عند حدود الدقيقة 33، من انفراد جديد، إذ راوغ حارس بورنموث قبل أن يسدد الكرة في الشباك الخالية.

أهدافه أكثر من مبارياته

أحرز هالاند 13 هدفًا في 10 مباريات خاضها مع مانشستر سيتي في منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

وبحسب شبكة أوبتا للأرقام القياسية، لم يتمكن أي لاعب من تسجيل 13 هدفًا أو أكثر في أول 10 مباريات لفريقه في موسم بالدوري الإنجليزي سوى ليس فيرديناند (13 هدفًا في 1995-1996) وهالاند نفسه أيضًا (15 هدفًا في موسم 2022-2023).