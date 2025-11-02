المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

3 1
17:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

2 1
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

0 0
20:00
المصري

المصري

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 1
18:30
بورنموث

بورنموث

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

2 0
19:30
إلتشي

إلتشي

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
روما

روما

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أهدافه أكثر من مبارياته.. هالاند لا يتوقف عن التسجيل لمانشستر سيتي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:07 م 02/11/2025
هالاند

هالاند يحتفل أمام بورنموث

واصل اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند هوايته المفضلة مع نادي مانشستر سيتي، مساء اليوم الأحد، بتسجيل هدفين في مرمى بورنموث.

ويلتقي مانشستر سيتي وبورنموث على ملعب الاتحاد في مباراة جارية بينهما ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

هالاند لا يتوقف عن تسجيل الأهداف مع مانشستر سيتي

نجح هالاند في تسجيل هدف لمانشستر سيتي في مرمى بورنموث بعد 17 دقيقة فقط. 

واستطاع هالاند أن يسجل هدفه بعد انفراد صريح بمرمى بورنموث، إثر تمريرة رأسية ذكية من ريان شرقي، ليضع الكرة بسهولة في شباك بيتروفيتش.

واحتفل هالاند بطريقة خاصة هذا المساء، إذ قلد حركات "الروبوت الآلي" أمام مانشستر سيتي.

وعاد هالاند ليضيف هدفًا ثانيًا لمانشستر سيتي عند حدود الدقيقة 33، من انفراد جديد، إذ راوغ حارس بورنموث قبل أن يسدد الكرة في الشباك الخالية.

أهدافه أكثر من مبارياته

أحرز هالاند 13 هدفًا في 10 مباريات خاضها مع مانشستر سيتي في منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

وبحسب شبكة أوبتا للأرقام القياسية، لم يتمكن أي لاعب من تسجيل 13 هدفًا أو أكثر في أول 10 مباريات لفريقه في موسم بالدوري الإنجليزي سوى ليس فيرديناند (13 هدفًا في 1995-1996) وهالاند نفسه أيضًا (15 هدفًا في موسم 2022-2023).

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي إيرلينج هالاند بورنموث

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
الأهلي

الأهلي

0 0
المصري

المصري

8

تسديدة من تريزيجيه من خارج منطقة الجزاء تصدى لها محمود حمدي حارس المصري

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
برشلونة

برشلونة

2 0
إلتشي

إلتشي

38

عرضية من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء تسلمها راشفورد وسدد كرة صاروخية اصطدمت في الدفاع وعلت العارضة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 1
بورنموث

بورنموث

73

تبديل لمانشستر سيتي بنزول رايندرز وسافينيو خروج دوكو وريان شرقي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg