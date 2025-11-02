مانشستر يونايتد يحدد صفقة شتوية ملحة

أبدى نادي مانشستر يونايتد استعداده لتكثيف جهوده من أجل الفوز بصفقة إليوت أندرسون، لاعب فريق نوتنجهام فورست، في يناير المقبل من أجل تدعيم مركز الوسط.

وبحسب "Caught Offside"، فمن المرجح أن تبلغ قيمة هذه الصفقة حوالي 75 مليون جنيه إسترليني.

ويجد مانشستر يونايتد منافسة شرسة على هذه الصفقة في ظل رغبة تشيلسي ومانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في الحصول على خدمات اللاعب.

ورغم هذه المنافسة، إلا أن نادي مانشستر يونايتد يعتبر لديه الأولوية في الفوز بخدمات اللاعب نظرًا لرغبة "الشياطين الحمر" في ضم اللاعب خلال الانتقالات الشتوية.

وكان صاحب الـ22 عامًا قد انتقل إلى نوتنجهام فورست قادمًا من نيوكاسل في يناير 2024، حيث يمتلك عقدًا يمتد حتى صيف 2029.

وشارك لاعب الوسط الإنجليزي في 13 مباراة، استطاع من خلالها أن يصنع هدفًا دون أن يسجل.

ويعتبر التعاقد مع لاعب وسط أولوية بالنسبة للمدرب البرتغالي روبن أموريم، الذي أوصى بضرورة تدعيم هذا المركز منذ الصيف الماضي.

وكانت الترشيحات تنصب على اللاعب الكاميروني كارلوس باليبا، لاعب برايتون، إلا أن إدارة النادي رفضت بيع اللاعب وتمسكت باستمراره في الموسم الحالي.