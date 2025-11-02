المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

3 1
17:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

2 1
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

0 0
20:00
المصري

المصري

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 1
18:30
بورنموث

بورنموث

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

3 1
19:30
إلتشي

إلتشي

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
روما

روما

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مانشستر يونايتد يحدد صفقة شتوية ملحة

محمد همام

كتب - محمد همام

08:13 م 02/11/2025
احتفال بريان مبيومو لاعب مانشستر يونايتد

فريق مانشستر يونايتد - صورة أرشيفية

أبدى نادي مانشستر يونايتد استعداده لتكثيف جهوده من أجل الفوز بصفقة إليوت أندرسون، لاعب فريق نوتنجهام فورست، في يناير المقبل من أجل تدعيم مركز الوسط.

وبحسب "Caught Offside"، فمن المرجح أن تبلغ قيمة هذه الصفقة حوالي 75 مليون جنيه إسترليني.

ويجد مانشستر يونايتد منافسة شرسة على هذه الصفقة في ظل رغبة تشيلسي ومانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في الحصول على خدمات اللاعب.

ورغم هذه المنافسة، إلا أن نادي مانشستر يونايتد يعتبر لديه الأولوية في الفوز بخدمات اللاعب نظرًا لرغبة "الشياطين الحمر" في ضم اللاعب خلال الانتقالات الشتوية.

وكان صاحب الـ22 عامًا قد انتقل إلى نوتنجهام فورست قادمًا من نيوكاسل في يناير 2024، حيث يمتلك عقدًا يمتد حتى صيف 2029.

وشارك لاعب الوسط الإنجليزي في 13 مباراة، استطاع من خلالها أن يصنع هدفًا دون أن يسجل.

ويعتبر التعاقد مع لاعب وسط أولوية بالنسبة للمدرب البرتغالي روبن أموريم، الذي أوصى بضرورة تدعيم هذا المركز منذ الصيف الماضي.

وكانت الترشيحات تنصب على اللاعب الكاميروني كارلوس باليبا، لاعب برايتون، إلا أن إدارة النادي رفضت بيع اللاعب وتمسكت باستمراره في الموسم الحالي.

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد نوتنجهام فورست إليوت أندرسون

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
الأهلي

الأهلي

0 0
المصري

المصري

82

تبديل للأهلي بخروج كوكا ودخول أفشة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg