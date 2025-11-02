قفز نادي مانشستر سيتي 6 مراكز في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بالفوز مساء اليوم الأحد (3-1) على ضيفه بورنموث في مباراة أقيمت على ملعب الاتحاد ضمن الجولة العاشرة.

وشارك عمر مرموش من مقاعد بدلاء مانشستر سيتي عند حدود الدقيقة 82، لكن الوقت لم يسعفه لتسجيل أول أهدافه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد أن زار شباك سوانزي سيتي في كأس كاراباو، الأربعاء الماضي.

وتقدم مانشستر سيتي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي من المركز السادس إلى الثاني، برصيد 19 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن المتصدر أرسنال، فيما تراجع بورنموث إلى المركز الرابع بـ18 نقطة.

وتوقفت سلسلة بورنموث مع اللا هزيمة في منافسات الدوري الإنجليزي عند 8 مباريات متتالية، إذ خسر مباراته الثانية هذا الموسم بعد أن تجرع مرارة الهزيمة في الجولة الافتتاحية على (3-2) يد ليفربول.

بدأ مانشستر سيتي مباراته بتشكيل مكون من: جيانلويجي دوناروما، ماثيوس نونيز، روبن دياز، يوشكو جفارديول، نيكو أوريلي، نيكو جونزاليس، برناردو سيلفا، فيل فودين، ريان شرقي، جيريمي دوكو، إيرلينج هالاند.

وجلس المصري عمر مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام بورنموث.

واهتزت الشباك بعد 48 ثانية فقط، إذ سجل كروبي هدفًا لبورنموث بعد أن حول إحدى الكرات العرضية نحو شباك مانشستر سيتي قبل إلغاء الهدف بداعي التسلل، ما أكدته تقنية الـVAR.

وتصدى بيتروفيتش لتسديدة هالاند من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 12.

ونجح إيرلينج هالاند في تسجيل هدف أول لمانشستر سيتي في الدقيقة 18 بعد أن تلقى تمريرة رأسية من ريان شرقي، لينفرد بالحارس، واضعًا الكرة بسهولة في شباك بورنموث.

وتعادل بورنموث أمام مانشستر سيتي سريعًا بهدف من توقيع آدامز في الدقيقة 25 مستفيدًا من خطأ دوناروما في إبعاد إحدى الكرات العرضية من ركلة ركنية.

وعاد هالاند ليضيف هدفًا ثانيًا لمانشستر سيتي من انفراد جديد في الدقيقة 34، مراوغًا الحارس بيتروفيتش قبل أن يسدد الكرة في الشباك الخالية.

وأبعد أحد مدافعي بورنموث تسديدة أوريلي من على خط المرمى في الدقيقة 35.

وتألق حارس بورنموث في التصدي لتسديدة ريان شرقي من ركلة ثابتة، ليحول الكرة إلى ضربة ركنية، كان ذلك عند حدود الدقيقة 45+5.

ومع بداية الشوط الثاني، كاد هالاند يسجل الهاتريك مع مانشستر سيتي لكن كرته الرأسية مرت أعلى العارضة في الدقيقة 48.

وتصدى دوناروما لتسديدة سيمينيو من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 49.

ومرت تسديدة قوية لجونيور كروبي بجانب قائم مانشستر سيتي الأيسر في الدقيقة 51، ليواصل بورنموث محاولاته الهجومية على مرمى دوناروما.

واستمر تألق دوناروما ليبعد تسديدة كروبي الخطيرة من أمام مرمى مانشستر سيتي في الدقيقة 54.

وأضاف مانشستر سيتي هدفًا ثالثًا من تسديدة يسارية أرضية في الدقيقة 60، صوبها نيكو أوريلي بقوة على يسار حارس بورنموث، ليؤمن تقدم فريق بيب جوارديولا.

وفي الدقيقة 68، مرت تسديدة ريان شرقي من على حدود منطقة الجزاء أعلى عارضة بورنموث.

وجرب تافيرنييه حظه بالتصويب من مسافة بعيدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 70، لكن كرته لم تشكل تهديدًا حقيقيًا على مرمى سيتي.

وأخيرًا حصل عمر مرموش على فرصة المشاركة مع مانشستر سيتي ضد بورنموث، إذ دفع به جوارديولا في الدقيقة 82 بدلًا من هالاند.

وكاد مرموش يسجل أول أهدافه في الدوري الإنجليزي، بعدما تابع إحدى العرضيات الأرضية في الدقيقة 88، لكن كرته مرت بعيدًا بقليل عن القائم الأيسر لبورنموث.