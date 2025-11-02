يسعى نادي نابولي، برئاسة أوريليو دي لورينتيس، إلى حسم صفقة من صفوف مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن النادي الإيطالي يريد التعاقد مع كوبي ماينو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع وضع بند لإتاحة التعاقد معه بصورة نهائية في الصيف المقبل.

وأفادت الصحيفة أن نادي نابولي على استعداد لتحمل راتب كوبي ماينو بشكل كامل من أجل الفوز بالصفقة، خاصة أن اللاعب على استعداد للرحيل من أجل المشاركة.

وأضافت الصحيفة أن رئيس نادي نابولي تواصل مع ثنائي الفريق، كيفن دي بروين وسكوت مكتومناي، للحديث عن ماينو وإمكانية ضم اللاعب.

وكان ماينو قد ارتبط في أكثر من مرة بالرحيل إلى صفوف نابولي منذ يناير الماضي، كما ارتبط بالانتقال إلى تشيلسي أيضًا، إلا أن الصفقة لم تتم.

ويمتلك صاحب الـ20 عامًا عقدًا مع "الشياطين الحمر" يمتد حتى صيف 2027، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي آخر.

ويعتبر ماينو من الأوراق البديلة في صفوف مانشستر يونايتد، حيث خاض 8 مباريات، صنع خلالها هدفًا في مسابقة كأس كاراباو، حيث وصل دقائق مشاركته إلى 228 دقيقة.