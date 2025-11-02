المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

3 1
17:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

2 1
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

0 0
20:00
المصري

المصري

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 1
18:30
بورنموث

بورنموث

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

3 1
19:30
إلتشي

إلتشي

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
روما

روما

مساعدة ثنائية.. رئيس نابولي يحسم صفقة من مانشستر يونايتد

محمد همام

كتب - محمد همام

08:41 م 02/11/2025
مانشستر يونايتد

فريق مانشستر يونايتد - صورة أرشيفية

يسعى نادي نابولي، برئاسة أوريليو دي لورينتيس، إلى حسم صفقة من صفوف مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن النادي الإيطالي يريد التعاقد مع كوبي ماينو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع وضع بند لإتاحة التعاقد معه بصورة نهائية في الصيف المقبل.

وأفادت الصحيفة أن نادي نابولي على استعداد لتحمل راتب كوبي ماينو بشكل كامل من أجل الفوز بالصفقة، خاصة أن اللاعب على استعداد للرحيل من أجل المشاركة.

وأضافت الصحيفة أن رئيس نادي نابولي تواصل مع ثنائي الفريق، كيفن دي بروين وسكوت مكتومناي، للحديث عن ماينو وإمكانية ضم اللاعب.

وكان ماينو قد ارتبط في أكثر من مرة بالرحيل إلى صفوف نابولي منذ يناير الماضي، كما ارتبط بالانتقال إلى تشيلسي أيضًا، إلا أن الصفقة لم تتم.

ويمتلك صاحب الـ20 عامًا عقدًا مع "الشياطين الحمر" يمتد حتى صيف 2027، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي آخر.

ويعتبر ماينو من الأوراق البديلة في صفوف مانشستر يونايتد، حيث خاض 8 مباريات، صنع خلالها هدفًا في مسابقة كأس كاراباو، حيث وصل دقائق مشاركته إلى 228 دقيقة.

مانشستر يونايتد كوبي ماينو رئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس

مباشر
الأهلي

الأهلي

0 0
المصري

المصري

82

تبديل للأهلي بخروج كوكا ودخول أفشة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
