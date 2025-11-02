اشتعل سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي 2025-2026 مساء اليوم الأحد، إثر فوز مانشستر سيتي (3-1) على بورنموث.

وتفوق مانشستر سيتي على أرضه أمام بورنموث، في مباراة أقيمت ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على بورنموث

يدين مانشستر سيتي بالفضل في تفوقه على بورنموث إلى ثنائية إيرلينج هالاند، قبل أن يضيف الشاب نيكو أوريلي هدفًا ثالثًا.

وكان بورنموث في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما كان مانشستر سيتي في المركز الثاني، قبل لقائهما هذا المساء على ملع الاتحاد.

وأصبح مانشستر سيتي في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي بـ19 نقطة، أكثر بنقطة من بورنموث الذي تراجع إلى المركز الرابع.

ويبتعد مانشستر سيتي عن أرسنال، متصدر الترتيب في الدوري الإنجليزي، بفارق 6 نقاط.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي بالكامل من هنا