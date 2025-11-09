ليفربول ينتظر 35 مليون جنيه إسترليني من صفقة الصيف

ينتظر نادي ليفربول تحويل إعارة اللاعب هارفي إليوت إلى صفقة دائمة مع ناديه أستون فيلا، بعد خروجه في الصيف الماضي.

صاحب الـ22 عامًا لعب 5 مباريات مع أستون فيلا، وقد طالب المدير الفني الإسباني أوناي إيمري اللاعب بالتطور للحصول على فرصة المشاركة بشكل أكبر.

وأفادت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أن هارفي إليوت سينتقل إلى أستون فيلا بشكل دائم حال مشاركته في 10 مباريات، وهو ما من المتوقع أن يحدث، وعندها سيتم تفعيل بند الشراء مقابل 35 مليون جنيه إسترليني.

وشارك إليوت في خمس مباريات مع أستون فيلا منذ انتقاله من صفوف ليفربول، وسجل هدفًا كان في لقاء كأس كاراباو.

وكان إليوت قد انتقل إلى ليفربول في 2019 قادمًا من فولهام، قبل أن يخرج على سبيل الإعارة لنادي بلاكبيرن ومنه إلى أستون فيلا في صيف 2025.

وكان إليوت قد غاب عن خسارة فريقه أستون فيلا من نظيره ليفربول بنتيجة 2-0 في لقاء أقيم مساء أمس السبت في إطار الأسبوع العاشر من بطولة الدوري.