تحدث المدرب بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، عن فوز فريقه أمام بورنموث في المباراة التي جرت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وتفوق فريق مانشستر سيتي على نظيره بورنموث بنتيجة (3-1)، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة العاشرة من مواجهات الدوري الإنجليزي، وأقيم اللقاء على ملعب الاتحاد.

تصريحات جوارديولا بعد الفوز أمام بورنموث

استهل بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، حديثه في تصريحات صحفية عقب مباراة بورنموث، قائلًا: "بورنموث من أكثر الفرق تطلبًا التي واجهناها، وجدنا إيقاعنا وكنا الفريق الأفضل في جوانب كثيرة".

وأضاف: "بورنموث قدم مباراة مذهلة، في الموسم الماضي دمّرونا تمامًا، وعليك أن تسايرهم في الالتحامات، وإلا فسترى ما حدث في الشوط الثاني، خسرنا ثلاث أو أربع كرات وكانوا قادرين على معاقبتنا".

وأكمل: "بورنموث فريق رائع، ما قدموه الموسم الماضي لا يفاجئني، فقدوا ثلاثة من مدافعيهم الأربعة، ومع ذلك ما زالوا في القمة".

وواصل: "لا يوجد مدرب أو فريق أو لاعب لا يعرف مدى جودة بورنموث، اللعب لمدة 95 دقيقة بهذا الإيقاع أمر مذهل، هم فريق استثنائي ونعرف مدى صعوبة مواجهتهم، لكننا تعاملنا مع المباراة جيدًا، جودة لاعبينا في خط الوسط كانت هي الفارق".

وأتم جوارديولا حديثه: "نحن محظوظون جدًا بامتلاكنا أولاً شخصًا رائعًا، هالاند إنسان طيب ولطيف جدًا، سيواصل التحسّن وبعد ذلك، كلاعب، أرقامه مذهلة بكل معنى الكلمة".