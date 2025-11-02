كاد اللاعب المصري عمر مرموش يسجل هدفًا خلال الدقائق الـ8 التي شارك فيها مع نادي مانشستر سيتي ضد بورنموث.

وتفوق مانشستر سيتي (3-1) على بورنموث هذا المساء في مباراة جمعت بينهما على ملعب الاتحاد ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي.

ماذا قدم مرموش أمام بورنموث؟

بدأ مرموش مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث على مقاعد البدلاء، إذ شارك النرويجي إيرلينج هالاند أساسيًا على حسابه.

وشارك مرموش بدلًا من هالاند عند حدود الدقيقة 82، حيث كانت النتيجة تشير إلى تقدم مانشستر سيتي (3-1) على بورنموث.

وهدد مرموش مرمى بورنموث بتسديدة في الدقيقة 88، مرت لسوء حظه، بجانب القائم الأيسر لبيتروفيتش.

وفيما يلي، ما قدمه مرموش ضد بورنموث..

- لمسات: 3

- دقة التمريرات القصيرة: 1 من 1

- تدخلات ناجحة: 1

- التحامات أرضية ناجحة: صفر من 1

- التسديدات: 1 (خارج المرمى)

- تقييم: 6.2 (من موقع سوفاسكور)

يشار إلى أن مرموش لم يسجل بعد أول أهدافه مع مانشستر سيتي في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم.