المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

0 0
20:00
المصري

المصري

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

1 0
21:45
روما

روما

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

0 0
21:45
ليون

ليون

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

3 1
17:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 1
18:30
بورنموث

بورنموث

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

1 0
22:00
مايوركا

مايوركا

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

2 1
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

3 1
19:30
إلتشي

إلتشي

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

2 1
20:00
بتروجت

بتروجت

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

كاد يسجل.. ماذا قدم مرموش في 8 دقائق أمام بورنموث؟

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

10:49 م 02/11/2025
مرموش

مرموش وهالاند من مباراة مانشستر سيتي وبورنموث

كاد اللاعب المصري عمر مرموش يسجل هدفًا خلال الدقائق الـ8 التي شارك فيها مع نادي مانشستر سيتي ضد بورنموث.

وتفوق مانشستر سيتي (3-1) على بورنموث هذا المساء في مباراة جمعت بينهما على ملعب الاتحاد ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي.

ماذا قدم مرموش أمام بورنموث؟

بدأ مرموش مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث على مقاعد البدلاء، إذ شارك النرويجي إيرلينج هالاند أساسيًا على حسابه.

وشارك مرموش بدلًا من هالاند عند حدود الدقيقة 82، حيث كانت النتيجة تشير إلى تقدم مانشستر سيتي (3-1) على بورنموث.

وهدد مرموش مرمى بورنموث بتسديدة في الدقيقة 88، مرت لسوء حظه، بجانب القائم الأيسر لبيتروفيتش.

وفيما يلي، ما قدمه مرموش ضد بورنموث..

- لمسات: 3

- دقة التمريرات القصيرة: 1 من 1

- تدخلات ناجحة: 1

- التحامات أرضية ناجحة: صفر من 1

- التسديدات: 1 (خارج المرمى)

- تقييم: 6.2 (من موقع سوفاسكور)

يشار إلى أن مرموش لم يسجل بعد أول أهدافه مع مانشستر سيتي في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي عمر مرموش بورنموث

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg