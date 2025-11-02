المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
هالاند: أظن أن مدربي الفانتازي لم يكونوا سعداء باستبدالي.. واسألوا جوارديولا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

11:12 م 02/11/2025
هالاند

إيرلينج هالاند - مهاجم مانشستر سيتي

مازح اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند، المدرب الإسباني بيب جوارديولا، بعد استبداله في مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث عند حدود الدقيقة 82.

وسجل هالاند هدفين في فوز مانشستر سيتي (3-1) على بورنموث، مساء اليوم الأحد، في مباراة جمعتهما على ملعب الاتحاد ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي.

تصريحات هالاند بعد فوز مانشستر سيتي

وقال هالاند في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس التليفزيونية: "كان من الجيد أن نعود إلى طريق الانتصارات بعد الخسارة خارج أرضنا (ضد أستون فيلا)".

وأضاف مشيدًا بزميله ريان شرقي: "نحن جميعًا نعرف الإمكانيات التي يتمتع بها.. الأمر فقط يتعلق بمحاولة استخراج أفضل ما لدى الجميع، وقد صنع لي اليوم تمريرتين رائعتين".

وواصل تصريحاته بشأن استبداله بعمر مرموش في الدقيقة 82: "عليك أن تسأل المدرب (بيب جوارديولا) عن استبدالي وأنا على بعد هدف واحد من الهاتريك.. لكن من المؤكد أن بعض مدربي الفانتازي لم يكونوا سعداء بذلك".

وأتم: "لم أسجل في المباراة السابقة (ضد أستون فيلا) لكنني دائمًا ما أحاول مساعدة الفريق على الفوز، هذا هو هدفي سواءً سجلت أو فزت بالصراعات البدنية".

يشار إلى أن مانشستر سيتي ارتقى إلى وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي بـ19 نقطة، وفارق 6 نقاط عن المتصدر أرسنال.

ويبقى النرويجي إيرلينج هالاند في صدارة ترتيب الهدافين بالدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفًا، مبتعدًا بـ7 أهداف عن الرباعي إيجور وسيمينيو وماتيتا وويلبيك.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي إيرلينج هالاند

