مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
قطر

قطر

- -
17:45
إيطاليا

إيطاليا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

- -
18:00
شباب الأهلي

شباب الأهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة
الغرافة

الغرافة

- -
20:15
الهلال

الهلال

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

- -
21:45
كالياري

كالياري

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

- -
22:00
إيفرتون

إيفرتون

دوري أبطال آسيا للنخبة
تراكتور

تراكتور

- -
18:00
الشرطة

الشرطة

كأس العالم تحت 17 عاما
اليابان

اليابان

- -
15:30
المغرب

المغرب

هل يرحل جويهي عن كريستال بالاس في يناير؟

محمد همام

كتب - محمد همام

11:44 م 02/11/2025
مارك جويهي مدافع كريستال بالاس

مارك جويهي مدافع فريق كريستال بالاس

كشف ستيف باريش، رئيس نادي كريستال بالاس، موقف قائد الفريق مارك جويهي من الرحيل عن النادي اللندني في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد جويهي في صيف 2026، حيث قرر اللاعب عدم تجديد عقده مع كريستال بالاس ليصبح متاحًا للانتقال إلى أي نادٍ في الصيف المقبل.

وصرّح رئيس نادي كريستال بالاس في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية، أن ناديه يفضل رحيل جويهي في صفقة انتقال حر وخسارته مجانًا على أن ينتقل في فترة الانتقالات الشتوية.

ويأتي هذا التصريح في ظل الدور الذي يقدمه مع الفريق خاصة في الموسم الحالي، وهذا ما جعل الإدارة ترفض رحيله إلى ليفربول في اليوم الأخير من سوق الانتقالات.

وكان صاحب الـ25 عامًا قد دخل ضمن اهتمامات عدد من الأندية مثل بايرن ميونيخ وبرشلونة وريال مدريد وليفربول وإنتر.

وشارك الدولي الإنجليزي في 17 مباراة بكافة المسابقات، ليسجل هدفًا بجانب صناعة هدفين.

الدوري الإنجليزي ليفربول كريستال بالاس مارك جويهي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

