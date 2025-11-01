هل يرحل جويهي عن كريستال بالاس في يناير؟

كشف ستيف باريش، رئيس نادي كريستال بالاس، موقف قائد الفريق مارك جويهي من الرحيل عن النادي اللندني في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد جويهي في صيف 2026، حيث قرر اللاعب عدم تجديد عقده مع كريستال بالاس ليصبح متاحًا للانتقال إلى أي نادٍ في الصيف المقبل.

وصرّح رئيس نادي كريستال بالاس في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية، أن ناديه يفضل رحيل جويهي في صفقة انتقال حر وخسارته مجانًا على أن ينتقل في فترة الانتقالات الشتوية.

ويأتي هذا التصريح في ظل الدور الذي يقدمه مع الفريق خاصة في الموسم الحالي، وهذا ما جعل الإدارة ترفض رحيله إلى ليفربول في اليوم الأخير من سوق الانتقالات.

وكان صاحب الـ25 عامًا قد دخل ضمن اهتمامات عدد من الأندية مثل بايرن ميونيخ وبرشلونة وريال مدريد وليفربول وإنتر.

وشارك الدولي الإنجليزي في 17 مباراة بكافة المسابقات، ليسجل هدفًا بجانب صناعة هدفين.