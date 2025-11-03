صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

ديلي ستار

أستون فيلا يدخل سباق صفقة إندريك

دخل نادي أستون فيلا الإنجليزي، في سباق التعاقد مع المهاجم البرازيلي إندريك، لاعب ريال مدريد، على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وترغب عدة أندية في ضم إندريك، أبرزها أولمبيك مارسيليا ووست هام يونايتد، بعدما ابتعد عن المشاركة مع كتيبة الميرنجي، منذ تعيين المدرب تشابي ألونسو.

الإندبندنت

ليفربول ينتظر 35 مليونًا بسبب إليوت

ينتظر نادي ليفربول، الحصول على 35 مليون جنيه إسترليني، حال بيع لاعبه هارفي إليوت، بصورة نهائية لفريق أستون فيلا.

وانتقل إليوت لصفوف أستون فيلا على سبيل الإعارة في الميركاتو الصيفي، وحال مشاركته في 10 مباريات، سيتم تفعيل بند الشراء بشكل نهائي، مقابل 35 مليون جنيه إسترليني.

وشارك إليوت في خمس مباريات مع أستون فيلا حتى الآن، كما أحرز هدفًا وحيدًا في بطولة كأس كاراباو.

Caught Offside

مانشستر يونايتد يكثف جهوده لضم نجم نوتنجهام

كثف نادي مانشستر يونايتد جهوده لضم إليوت إندرسون، نجم خط وسط نادي نوتنجهام فورست، خلال فترة الانتقالات الشتوية، في شهر يناير المقبل.

ويصارع مانشستر يونايتد عدة أندية، ترغب في ضم اللاعب عقب تألقه منذ الموسم، أبرزها تشيلسي ومانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد.

الصحافة الإسبانية

آس

إدارة إصابة يامال

تحدث هاني فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، عن إصابة لامين يامال لاعب الفريق، بعد الفوز على إلتشي، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال فليك إنه على لامين يامال أن يتعامل مع إصابته ويتلقى العلاج، لا يمكننا القول إنه جاهز بعد، علينا أن نتعامل مع الأمر.

ماركا

اعتراف أرنولد

اعترف ترينت ألكسندر أرنولد، لاعب ريال مدريد، أنه إذا سجل هدفًا في ملعبه القديم أمام ليفربول، لن يحتفل.

وقال أرنولد قبل أن يحل ريال مدريد ضيفا على ليفربول، الثلاثاء المقبل، أنه العودة إلى أنفيلد تمثل له مزيجًا من المشاعر المتضاربة.

موندو ديبورتيفو

وعد راشفورد

أكد ماركوس راشفورد، لاعب برشلونة، أنه يمكنه تقديم مستوى أفضل خلال الفترة المقبلة مع الفريق الكتالوني.

وقال راشفورد في تصريحات إعلامية إنه يحاول بذل قصاري جهده، ويمكنه تقديم أفضل من ذلك، مع ضرورة مواصلة اللعب كفريق واحد.

الصحافة الإيطالية

فوتبول إيطاليا

ماينان ينقذ ميلان

نجح ماينان حارس مرمى ميلان، في إنقاذ فريقه من ركلة الجزاء التي نفذها باولو ديبالا بثقة، وسيطر على دفاعه بشكل جيد وسط ضغط شديد من الجيالوروسي في المراحل الأخيرة من المباراة.

وحقق ميلان فوزًا ثمينًا على روما في سان سيرو مساء الأحد بنتيجة 1-0، وكان حارس مرمى الروسونيري، مايك ماينيان، نجم المباراة.

كالتشيو ميركاتو

الإقالة تطارد بيولي

يواجه ستيفانو بيولي خطر الإقالة من تدريب فيورنتينا، وسط موجة الانتقادات الكبيرة من جماهير الفريق في ظل تراجع النتائج.

ويحتل فيورنتينا المركز قبل الأخير في جدول الدوري برصيد 4 نقاط، من دون أي فوز، و6 هزائم، و3 تعادلات.

وعبرت جماهير ملعب فرانكي عن غضبها باحتجاج عنيف خارج الملعب، لمدة 45 دقيقة تقريبًا، هاجمت فيه اللاعبين والنادي بسبب الوضع المتردي الذي يواجهه فريق روكو كوميسو.

الصحافة الألمانية

سكاي سبورت ألمانيا

أسرار بايرن ميونخ

كشف اللاعب جوشوا كيميش أسرار نجاح نادي بايرن ميونخ هذا الموسم.

وقال كيميش: "عندما انضممت لبايرن ميونخ، كان الفريق يملك 25 لاعبًا من طراز عالمي، وكان من الصعب على لاعب شاب أن يجد مكانًا، لكن الآن نتعامل كفريق واحد، ونفرح لبعضنا البعض، ونطبق مبادئنا، ويركض كل واحد من أجل الآخر، وهذا شيء مميز جدًا".

وأضاف: "كان هناك أنانية أكثر قبل 10 سنوات.. والآن لدينا الكثير من اللاعبين المميزين الذين يضعون مصلحة بايرن ميونخ فوق أي شيء".

يشار إلى أن بايرن ميونخ فاز بجميع المباريات التي خاضها هذا الموسم، ليحقق 15 انتصارًا متتاليًا.

كيكر

مفاجآت كأس ألمانيا

أسفرت قرعة دور الـ16 من منافسات كأس ألمانيا عن مواجهة كبرى بين بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن، إذ يلتقيان لأول مرة في هذه المرحلة من البطولة.

ويشهد ثمن نهائي كأس ألمانيا عددًا آخر من المباريات المرتقبة، أبرزها بين بايرن ميونخ ويونيون برلين.

وتقام مباريات دور الـ16 من منافسات كأس ألمانيا يومي 2 و3 ديسمبر المقبل.

الصحافة الفرنسية

ليكيب

شكوك حول ديمبلي

تُحوم الشكوك حول مشاركة عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان، في مباراة فريقه ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

وسُمع النجم الفرنسي، المتوج مؤخرا بجائزة الكرة الذهبية، وهو يشكو لزميله أشرف حكيمي من إصابة في عضلة الفخذ الخلفية اليمنى، قائلا إنه "تؤلمه بشدة".

فوت ميركاتو

المنافسة تعترض طريق ليون نحو إندريك

يواجه أولمبيك ليون منافسة قوية على ضم إندريك، مهاجم ريال مدريد، إذ أنه ليس النادي الوحيد في السباق التعاقد معه.

يُعاني إندريك من صعوبة الحصول على دقائق لعب كافية مع ريال مدريد هذا الموسم، ومن المُتوقع إعارته في يناير، ما يجعله محل اهتمام أندية في البرازيل والمكسيك والولايات المتحدة وخيارات أخرى في أوروبا.