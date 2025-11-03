تقارير: وولفرهامبتون يدرس عودة جاري أونيل لتدريب الفريق

يدرس نادي وولفرهامبتون الإنجليزي، عودة جاري أونيل لتدريب الفريق من جديد، بعد رحيل فيتور بيريرا.

وأعلن نادي وولفرهامبتون الإنجليزي، بالأمس الأحد، إقالة البرتغالي فيتور بيريرا من تدريب الفريق.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن جاري أونيل من بين المرشحين لتدريب وولفرهامبتون في الفترة المقبلة.

لا تزال إدارة وولفرهامبتون، تدرس الخيارات المطروحة أمامها، لكت أونيل يبقى خيار متاح أمام الذئاب.

وكان أونيل قد رحل عن تدريب وولفرهامبتون، في شهر ديسمبر الماضي، قبل أن يأتي فيتور بيريرا.

وتولى أونيل تدريب وولفرهامبتون في شهر أغسطس 2023، قبل أن يرحل في شهر ديسمبر 2024.

وخاض أونيل 63 مباراة رفقة وولفرهامبتون، حيث فاز في 20 وتعادل في 11 وخسر 32 لقاء.

ورحيل بيريرا عن تدريب وولفرهامبتون بعدماض قضى أقل من عام مع الفريق.

وفشل بيريرا في تحقيق أي فوز مع وولفرهامبتون في أول 10 جولات من الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويترك بيريرا الذئاب في قاع جدول الدوري الإنجليزي، بعد الحصول على نقطتين فقط من أصل 30.