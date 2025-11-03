المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
اليابان

اليابان

0 0
15:30
المغرب

المغرب

كأس العالم تحت 17 عاما
كوستاريكا

كوستاريكا

1 1
14:30
الامارات

الامارات

دوري أبطال آسيا للنخبة
الغرافة

الغرافة

- -
20:15
الهلال

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

- -
18:00
شباب الأهلي

شباب الأهلي

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

- -
21:45
كالياري

كالياري

كأس العالم تحت 17 عاما
قطر

قطر

- -
17:45
إيطاليا

إيطاليا

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

- -
22:00
إيفرتون

إيفرتون

دوري أبطال آسيا للنخبة
تراكتور

تراكتور

- -
18:00
الشرطة

الشرطة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تين هاج مرشح لتدريب ولفرهامبتون

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:28 م 03/11/2025
تين هاج مدرب باير ليفركوزن

إيريك تين هاج

كشفت تقارير إعلامية عن انضمام المدير الفني الهولندي إيريك تين هاج لقائمة المرشحين لتدريب ولفرهامبتون في الفترة المقبلة.

تين هاج لا يرتبط بأي ناد في الوقت الحالي، بعد إقالته المبكرة من تدريب باير ليفركوزن الألماني في بداية الموسم.

ويبحث ولفرهامبتون عن مدير فني جديد، بعد إقالة البرتغالي فيتور بيريرا مؤخرا لسوء النتائج.

وبحسب ما ذكره موقع "ذا أثليتيك"، فقد ناقش نادي ولفرهامبتون إمكانية التعاقد مع تين هاج، بجانب أسماء أخرى.

أمضى تين هاج في إنجلترا ما يقرب من عامين ونصف، إذ تولى تدريب مانشستر يونايتد منذ بداية موسم 2022-2023 وحتى إقالته في أكتوبر من العام الماضي ليحل محله روبن أموريم، المدرب الحالي.

وأفاد التقرير بأن ولفرهامبتون يدرس جاري عودة أونيل، مع وجود مايكل كاريك وروب إدواردز أيضا كخيارات محتملة لاستبدال بيريرا.

ويحتل الفريق حاليا المركز الـ20 (الأخير) في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد نقطتين فقط من 10 مباريات.

الدوري الإنجليزي ولفرهامبتون إيريك تين هاج

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg