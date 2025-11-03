تين هاج مرشح لتدريب ولفرهامبتون

كشفت تقارير إعلامية عن انضمام المدير الفني الهولندي إيريك تين هاج لقائمة المرشحين لتدريب ولفرهامبتون في الفترة المقبلة.

تين هاج لا يرتبط بأي ناد في الوقت الحالي، بعد إقالته المبكرة من تدريب باير ليفركوزن الألماني في بداية الموسم.

ويبحث ولفرهامبتون عن مدير فني جديد، بعد إقالة البرتغالي فيتور بيريرا مؤخرا لسوء النتائج.

وبحسب ما ذكره موقع "ذا أثليتيك"، فقد ناقش نادي ولفرهامبتون إمكانية التعاقد مع تين هاج، بجانب أسماء أخرى.

أمضى تين هاج في إنجلترا ما يقرب من عامين ونصف، إذ تولى تدريب مانشستر يونايتد منذ بداية موسم 2022-2023 وحتى إقالته في أكتوبر من العام الماضي ليحل محله روبن أموريم، المدرب الحالي.

وأفاد التقرير بأن ولفرهامبتون يدرس جاري عودة أونيل، مع وجود مايكل كاريك وروب إدواردز أيضا كخيارات محتملة لاستبدال بيريرا.

ويحتل الفريق حاليا المركز الـ20 (الأخير) في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد نقطتين فقط من 10 مباريات.