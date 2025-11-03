المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"صفقة لم تنجح".. فولكروج في طريقه للرحيل عن وست هام

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:11 م 03/11/2025
نيكلاس فولكروج

نيكلاس فولكروج

كشف تورستن فيرث وكيل أعمال المهاجم الألماني الدولي نيكلاس فولكروج، عن إمكانية رحيل موكله عن صفوف نادي وست هام يونايتد الإنجليزي.

وأقر فيرث، خلال حديثه للمدونة الصوتية "تومورو بيزنس"، بأن صفقة انتقال اللاعب "لم تنجح".

وأوضح: "بالنظر إلى الوراء، يجب القول إن عملية الانتقال لم تسر كما ينبغي، لا فائدة من تجميل الأمر."

وردا على سؤال حول إمكانية رحيل فولكروج عن إنجلترا، أوضح فيرث أن هذا يجب أن يتم دائما بالتنسيق مع النادي، مضيفا: "أعتقد أنه قد يكون من المنطقي إجراء تغيير هناك".

وانتقل فولكروج من بوروسيا دورتموند إلى وست هام في عام 2024 مقابل 27 مليون يورو، لكن مسيرته مع الفريق الإنجليزي شابها سوء الحظ بسبب الإصابات المتكررة.

وتحدث فيرث عن وجود "زخم سلبي" يحيط باللاعب، ففي موسمه الأول في إنجلترا، سجل فولكروج 3 أهداف فقط خلال 18 مباراة في الدوري.

أما في الموسم الحالي، فقد فشل في التسجيل خلال 6 مباريات في الدوري قبل أن يتعرض لإصابة جديدة بتمزق عضلي الشهر الماضي أبعدته عن الملاعب.

ورغم أن فولكروج كان المهاجم الأول لمنتخب ألمانيا خلال بطولة أمم أوروبا 2024، فإنه لم يتم استدعاؤه مؤخرا من قبل المدرب يوليان ناجلسمان.

