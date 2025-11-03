المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
فرانك: ثنائي توتنهام اعتذرا عن تجاهلهما لي بعد الخسارة أمام تشيلسي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:59 م 03/11/2025
فرانك

توماس فرانك - مدرب توتنهام

أكد المدير الفني توماس فرانك، مدرب نادي توتنهام هوتسبير، أن الثنائي ميكي فان دي فين ودجيد سبينس اعتذرا له عن تجاهلهما له عقب نهاية مباراة الفريق أمام تشيلسي.

وخسر توتنهام هوتسبير على أرضه (1-0) أمام تشيلسي، في مباراة أطلقت خلالها الجماهير صافرات الاستهجان ضد اللاعبين بسبب أدائهم المخيب في ديربي لندن.

تصريحات فرانك عن ثنائي توتنهام

بعد لقاء تشيلسي، حاول فرانك اصطحاب اللاعبين إلى مدرجات جماهير توتنهام لتحيتهم عقب الخسارة المحبطة أمام تشيلسي.

وتجاهل كل من فان دي فين وسبينس طلب توماس فرانك، إذ لم يلتفتا له، حيث اتجه كلاهما مباشرة إلى الممر المؤدي لغرف الملابس، في مشهد أثار الجدل في الصحافة الإنجليزية.

وتحدث فرانك عن الواقعة في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا، موضحًا أن الثنائي لم يقصد الإساءة له.

وقال مدرب توتنهام في تصريحات نشرتها شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية: "جاءا إلى مكتبي وقالا إنهما يريدان الاعتذار عما حدث.. لم يرغبا أن تظهر الصورة بشكل سيء أو مسيء، ولم تكن نيتهما الإساءة لي أو إلى النادي".

وأضاف: "ما حدث كان نتيجة الإحباط من الأداء والنتيجة، وكذلك بسبب صافرات المشجعين".

يشار إلى أن توتنهام يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ17 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن المتصدر الجار أرسنال.

مباراة توتنهام هوتسبر القادمة
