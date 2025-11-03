يواصل نادي ليفربول تحركاته في سوق المواهب الأوروبية، حيث بدأ في متابعة الجناح البرازيلي كيفن، لاعب فولهام، الذي خطف الأنظار ببدايته المميزة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول يضع عينه على جناح فولهام البرازيلي

وكشف موقع Football Insider أن إدارة ليفربول أرسلت مؤخرًا أحد كشافيها الرئيسيين لمتابعة اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا عن قرب، تمهيدًا لاحتمالية التفاوض معه مستقبلاً، بعد الأداء اللافت الذي يقدمه منذ انضمامه إلى فولهام الصيف الماضي قادمًا من شاختار دونيتسك في صفقة بلغت قيمتها نحو 34.6 مليون جنيه إسترليني.

ورغم أن كيفن لم يسجل بعد هدفه الأول بقميص فولهام، إلا أن مهاراته العالية وقدرته على المراوغة وصناعة الفرص جعلته من أبرز الوجوه الصاعدة في الدوري الإنجليزي خلال الأسابيع الأخيرة.

ويأتي اهتمام ليفربول باللاعب في وقتٍ يستعد فيه الفريق لمواجهة قوية أمام ريال مدريد مساء الثلاثاء على ملعب "أنفيلد"، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، وهي مواجهة تحمل طابعًا ثأريًا بعد الصدامات المتكررة بين الفريقين في المواسم الأخيرة.

ويدخل الريدز اللقاء بثقة ومعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزًا مقنعًا على أستون فيلا بثنائية نظيفة، حملت توقيع النجم المصري محمد صلاح وزميله ريان جرافينبيرش، ليعزز الفريق موقعه في المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

