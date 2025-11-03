المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
اليابان

اليابان

2 0
15:30
المغرب

المغرب

كأس العالم تحت 17 عاما
كوستاريكا

كوستاريكا

1 1
14:30
الامارات

الامارات

دوري أبطال آسيا للنخبة
الغرافة

الغرافة

1 2
20:15
الهلال

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

4 1
18:00
شباب الأهلي

شباب الأهلي

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

2 0
21:45
كالياري

كالياري

كأس العالم تحت 17 عاما
قطر

قطر

0 1
17:45
إيطاليا

إيطاليا

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

1 1
22:00
إيفرتون

إيفرتون

دوري أبطال آسيا للنخبة
تراكتور

تراكتور

1 0
18:00
الشرطة

الشرطة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد انطلاقته القوية.. كشافو ليفربول يراقبون نجم فولهام الجديد

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:25 م 03/11/2025
كيفن

الجناح البرازيلي كيفن لاعب فولهام

يواصل نادي ليفربول تحركاته في سوق المواهب الأوروبية، حيث بدأ في متابعة الجناح البرازيلي كيفن، لاعب فولهام، الذي خطف الأنظار ببدايته المميزة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول يضع عينه على جناح فولهام البرازيلي

وكشف موقع Football Insider أن إدارة ليفربول أرسلت مؤخرًا أحد كشافيها الرئيسيين لمتابعة اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا عن قرب، تمهيدًا لاحتمالية التفاوض معه مستقبلاً، بعد الأداء اللافت الذي يقدمه منذ انضمامه إلى فولهام الصيف الماضي قادمًا من شاختار دونيتسك في صفقة بلغت قيمتها نحو 34.6 مليون جنيه إسترليني.

ورغم أن كيفن لم يسجل بعد هدفه الأول بقميص فولهام، إلا أن مهاراته العالية وقدرته على المراوغة وصناعة الفرص جعلته من أبرز الوجوه الصاعدة في الدوري الإنجليزي خلال الأسابيع الأخيرة.

ويأتي اهتمام ليفربول باللاعب في وقتٍ يستعد فيه الفريق لمواجهة قوية أمام ريال مدريد مساء الثلاثاء على ملعب "أنفيلد"، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، وهي مواجهة تحمل طابعًا ثأريًا بعد الصدامات المتكررة بين الفريقين في المواسم الأخيرة.

ويدخل الريدز اللقاء بثقة ومعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزًا مقنعًا على أستون فيلا بثنائية نظيفة، حملت توقيع النجم المصري محمد صلاح وزميله ريان جرافينبيرش، ليعزز الفريق موقعه في المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

للاطلاع على ترتيب فرق الدوري الإنجليزي اضغط هنا

مباراة فولهام القادمة
الدوري الإنجليزي ليفربول فولهام كيفن

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg