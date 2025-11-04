المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تعادل محبط.. إيفرتون يحرم سندرلاند من وصافة الدوري الإنجليزي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

12:02 ص 04/11/2025
سندرلاند و

من مباراة سندرلاند وإيفرتون

حرم نادي إيفرتون مضيفه سندرلاند من الارتقاء إلى وصافة جدول الترتيب في منافسات الدوري الإنجليزي، مساء اليوم الإثنين، بعدما فرض التعادل (1-1).

والتقى إيفرتون وسندرلاند على أرض الأخير في ملعب النور.

إيفرتون يحرم سندرلاند من وصافة الدوري الإنجليزي

نجح إيفرتون في التقدم على سندرلاند بهدف من توقيع الجناح السنغالي المتألق إلمان ندياي في الدقيقة 15، ليخرج من الشوط الأول متفوقًا على أصحاب الأرض.

ومع بداية الشوط الثاني، أدرك سندرلاند التعادل في الدقيقة 46 من تسديدة قوية لجرانيت تشاكا، اصطدمت في قدم تاركوفسكي قبل أن تستقر في شباك إيفرتون.

وسيطر سندرلاند تمامًا على الشوط الثاني من مباراته أمام إيفرتون، لكن محاولاته الهجومية في تسجيل هدف الـ3 نقاط لم تفلح أبدًا حتى نهاية الدقائق الـ90.

وبات سندرلاند رابعًا في ترتيب الدوري الإنجليزي بـ18 نقطة، فيما كان الفوز يؤهله إلى الصعود نحو الوصافة التي يحتلها مانشستر سيتي حاليًا بـ19 نقطة.

من جانبه، تقدم إيفرتون نحو المركز الرابع عشر في الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة.

مباراة سندرلاند القادمة
