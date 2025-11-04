المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مفاجأة في المركز الرابع.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل سندرلاند مع إيفرتون

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

12:12 ص 04/11/2025
سندرلاند

من مباراة سندرلاند وإيفرتون

اختتم نادي سندرلاند مباريات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026 هذا المساء، بالتعادل مع إيفرتون.

واكتفى سندرلاند بالتعادل على أرضه في ملعب النور (1-1) مع إيفرتون.

وتقدم إيفرتون أولًا بهدف من توقيع السنغالي إلمان ندياي ثم أدرك سندرلاند التعادل بتسديدة صاروخية من السويسري جرانيت تشاكا.

ترتيب الدوري الإنجليزي

انتهت مباريات الجولة الـ10 من منافسات الدوري الإنجليزي، حيث شهدت النتائج التالية..

- كريستال بالاس (2-0) برينتفورد

- نوتنجهام فورست (2-2) مانشستر يونايتد

- بيرنلي (0-2) أرسنال

- برايتون (3-0) ليدز يونايتد

- فولهام (3-0) وولفرهامبتون

- توتنهام (0-1) تشيلسي

- ليفربول (2-0) أستون فيلا

- وست هام (3-1) نيوكاسل

- مانشستر سيتي (3-1) بورنموث

- سندرلاند (1-1) إيفرتون

ولا تظهر أي مفاجآت في ترتيب ثلاثي القمة بالدوري الإنجليزي، أرسنال يتصدر، مانشستر سيتي وصيفًا وليفربول في المركز الثالث.

وفي المركز الرابع، يواصل سندرلاند مفاجآته في موسم الصعود إلى منافسات الدوري الإنجليزي.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي بالكامل من هنا

مباراة سندرلاند القادمة
