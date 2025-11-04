اختتم نادي سندرلاند مباريات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026 هذا المساء، بالتعادل مع إيفرتون.

واكتفى سندرلاند بالتعادل على أرضه في ملعب النور (1-1) مع إيفرتون.

وتقدم إيفرتون أولًا بهدف من توقيع السنغالي إلمان ندياي ثم أدرك سندرلاند التعادل بتسديدة صاروخية من السويسري جرانيت تشاكا.

ترتيب الدوري الإنجليزي

انتهت مباريات الجولة الـ10 من منافسات الدوري الإنجليزي، حيث شهدت النتائج التالية..

- كريستال بالاس (2-0) برينتفورد

- نوتنجهام فورست (2-2) مانشستر يونايتد

- بيرنلي (0-2) أرسنال

- برايتون (3-0) ليدز يونايتد

- فولهام (3-0) وولفرهامبتون

- توتنهام (0-1) تشيلسي

- ليفربول (2-0) أستون فيلا

- وست هام (3-1) نيوكاسل

- مانشستر سيتي (3-1) بورنموث

- سندرلاند (1-1) إيفرتون

ولا تظهر أي مفاجآت في ترتيب ثلاثي القمة بالدوري الإنجليزي، أرسنال يتصدر، مانشستر سيتي وصيفًا وليفربول في المركز الثالث.

وفي المركز الرابع، يواصل سندرلاند مفاجآته في موسم الصعود إلى منافسات الدوري الإنجليزي.

