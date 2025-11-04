المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كأس العالم تحت 17 عاما
هايتي

هايتي

1 4
15:30
مصر

مصر

دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة
السد القطري

السد القطري

0 0
18:00
أهلي جدة

أهلي جدة

دوري أبطال أوروبا
سلافيا براج

سلافيا براج

- -
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
22:00
كوبنهاجن

كوبنهاجن

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

قبل مواجهتي برشلونة وأرسنال.. ماريسكا يكشف آخر تطورات إصابة نجم تشيلسي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

05:01 م 04/11/2025
بالمر

تشيلسي يترقب عودة كول بالمر

يأمل نادي تشيلسي في استعادة خدمات نجمه كول بالمر قبل المواجهات القوية المرتقبة أمام برشلونة وأرسنال، بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.

وغاب بالمر عن المشاركة منذ أواخر شهر سبتمبر الماضي إثر تعرضه لإصابة في عضلة الفخذ، ولم يخض سوى أربع مباريات فقط هذا الموسم.

تشيلسي يترقب عودة كول بالمر قبل موقعة برشلونة وأرسنال

وأكد إنزو ماريسكا، المدير الفني لتشيلسي، أن الجهاز الفني يتعامل بحذر مع عملية تعافي اللاعب، موضحًا أن حالته تُتابع بشكل يومي. وقال ماريسكا في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي:

"نأمل أن يعود كول بعد فترة التوقف الدولي، لكننا نتابع حالته يومًا بيوم. حتى الآن لم يشارك في أي تدريب جماعي مع الفريق."

وأضاف مدرب البلوز: "نحاول وضع جدول زمني لعودته، لكننا نحتاج دائمًا إلى مراجعته وفقًا لتطور حالته، قلت مرارًا إننا فريق أفضل بوجود كول، ونتمنى أن يعود في أقرب وقت ممكن".

ويستعد تشيلسي لمواجهة بيرنلي في 22 نوفمبر الجاري، قبل أن يستضيف برشلونة يوم الثلاثاء التالي، ثم يلتقي أرسنال في قمة الدوري الإنجليزي يوم الأحد.

وفي الوقت ذاته، نشر كول بالمر رسالة تحفيزية عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد خلالها عزمه على العودة أقوى من أي وقت مضى، بعد أن واصل العمل الجاد على برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة الفخذ.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي اضغط هنا

مباراة تشيلسي القادمة
كول بالمر – تشيلسي – الدوري الإنجليزي – دوري أبطال

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

