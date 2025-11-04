يأمل نادي تشيلسي في استعادة خدمات نجمه كول بالمر قبل المواجهات القوية المرتقبة أمام برشلونة وأرسنال، بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.

وغاب بالمر عن المشاركة منذ أواخر شهر سبتمبر الماضي إثر تعرضه لإصابة في عضلة الفخذ، ولم يخض سوى أربع مباريات فقط هذا الموسم.

تشيلسي يترقب عودة كول بالمر قبل موقعة برشلونة وأرسنال

وأكد إنزو ماريسكا، المدير الفني لتشيلسي، أن الجهاز الفني يتعامل بحذر مع عملية تعافي اللاعب، موضحًا أن حالته تُتابع بشكل يومي. وقال ماريسكا في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي:

"نأمل أن يعود كول بعد فترة التوقف الدولي، لكننا نتابع حالته يومًا بيوم. حتى الآن لم يشارك في أي تدريب جماعي مع الفريق."

وأضاف مدرب البلوز: "نحاول وضع جدول زمني لعودته، لكننا نحتاج دائمًا إلى مراجعته وفقًا لتطور حالته، قلت مرارًا إننا فريق أفضل بوجود كول، ونتمنى أن يعود في أقرب وقت ممكن".

ويستعد تشيلسي لمواجهة بيرنلي في 22 نوفمبر الجاري، قبل أن يستضيف برشلونة يوم الثلاثاء التالي، ثم يلتقي أرسنال في قمة الدوري الإنجليزي يوم الأحد.

وفي الوقت ذاته، نشر كول بالمر رسالة تحفيزية عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد خلالها عزمه على العودة أقوى من أي وقت مضى، بعد أن واصل العمل الجاد على برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة الفخذ.

