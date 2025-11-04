تلقى نادي أستون فيلا ومدربه أوناي إيمري ضربة موجعة بعد تأكد غياب المدافع الدولي الإنجليزي تايرون مينجز حتى عام 2026، بسبب إصابة قوية في أوتار الركبة، بحسب ما كشفه موقع The Athletic.

مينجز خارج الحسابات حتى 2026

وتعرض مينجز للإصابة خلال مشاركته في الدقائق الأخيرة من مباراة فريقه أمام ليفربول، التي خسرها فيلا بهدفين دون رد في الدوري الإنجليزي الممتاز نهاية الأسبوع الماضي، سجلهما محمد صلاح وريان جرافينبيرش.

وبحسب التقرير، فإن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب يوم الاثنين أظهرت خطورة الإصابة، ومن المتوقع أن تبعده عن الملاعب لمدة لا تقل عن سبعة أسابيع، ما يعني أنه قد خاض بالفعل آخر مبارياته في عام 2025.

ودخل مينجز، البالغ من العمر 31 عامًا، بديلاً لـ باو توريس في الدقيقة 74 من اللقاء، لكنه اضطر لمغادرة الملعب بعد شعوره بآلام حادة أثناء محاولة إيقاف محمد صلاح في اللحظات الأخيرة من المباراة، ليكمل فريقه الدقائق المتبقية بعشرة لاعبين.

ويمثل غياب مينجز ضربة قوية لدفاع أستون فيلا، خاصة مع ازدحام جدول المباريات خلال الأشهر المقبلة، إذ سيواجه الفريق منافسين من العيار الثقيل مثل مانشستر يونايتد وتشيلسي وأرسنال إلى جانب مشاركته في بطولة الدوري الأوروبي أمام مكابي تل أبيب وبازل.

ويذكر أن عقد مينجز مع أستون فيلا يتضمن راتبًا أسبوعيًا يبلغ 110 آلاف جنيه إسترليني قبل المكافآت، وكان أحد العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق قبل تعرضه للإصابات المتكررة خلال الموسم الحالي.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي اضغط هنا