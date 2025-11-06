اتخذ نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قرارًا حاسمًا، بشأن مصير النجم الدولي، جادون سانشو، المعار إلى أستون فيلا.

ويلعب سانشو ضمن صفوف أستون فيلا، منذ بداية الموسم الحالي، وكان قد دخل في خلاف مع مدربه أوناي إيمري.

ويحاول الجناح الإنجليزي المشاركة في المباريات بانتظام، لضمان التواجد ضمن القائمة الرسمية في كأس العالم 2026.

مانشستر يونايتد يفتح باب الرحيل أمام سانشو

وبحسب ما ذكرته شبكة "talkSPORT" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد سيسمح برحيل جادون سانشو مجانًا، في نهاية الموسم.

ونوه التقرير بأن النادي لا يفضّل تفعيل خيار تمديد عقد الجناح الإنجليزي لموسم إضافي، والحصول على مبلغ من بيعه.

وينتهي عقد سانشو داخل ملعب "أولد ترافورد" في الصيف المقبل، ولدى يونايتد خيار تمديد عقده لعام آخر.

لكن إدارة الشياطين الحمر تميل إلى تقليص الخسائر المالية مع سانشو، بدلاً من تحمل عام آخر من راتبه (250 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا).

ويتحمل أستون فيلا 80% من راتب سانشو الأسبوعي البالغ 250 ألف جنيه إسترليني، لكنه لا يحصل على القيمة الفنية المرجوة منه.

وشارك جادون سانشو في ثلاث مباريات فقط في الدوري الإنجليزي حتى الآن، ولا يحظى بالثقة الكاملة لدى مدربه أوناي إيمري.

ولعب الجناح الأيمن فقط 53 دقيقة في الدوري الإنجليزي، وكان قد تعرض للاستبدال خلال الفوز الأخير على مانشستر سيتي.