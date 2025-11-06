المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
هايتي

هايتي

1 4
15:30
مصر

مصر

دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة
السد القطري

السد القطري

1 1
18:00
أهلي جدة

أهلي جدة

دوري أبطال أوروبا
سلافيا براج

سلافيا براج

- -
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
22:00
كوبنهاجن

كوبنهاجن

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

وداع بلا مقابل.. مانشستر يونايتد يفتح باب الرحيل أمام سانشو

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

07:22 م 04/11/2025
جادون سانشو

جادون سانشو

اتخذ نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قرارًا حاسمًا، بشأن مصير النجم الدولي، جادون سانشو، المعار إلى أستون فيلا.

ويلعب سانشو ضمن صفوف أستون فيلا، منذ بداية الموسم الحالي، وكان قد دخل في خلاف مع مدربه أوناي إيمري.

ويحاول الجناح الإنجليزي المشاركة في المباريات بانتظام، لضمان التواجد ضمن القائمة الرسمية في كأس العالم 2026.

مانشستر يونايتد يفتح باب الرحيل أمام سانشو

وبحسب ما ذكرته شبكة "talkSPORT" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد سيسمح برحيل جادون سانشو مجانًا، في نهاية الموسم.

ونوه التقرير بأن النادي لا يفضّل تفعيل خيار تمديد عقد الجناح الإنجليزي لموسم إضافي، والحصول على مبلغ من بيعه.

وينتهي عقد سانشو داخل ملعب "أولد ترافورد" في الصيف المقبل، ولدى يونايتد خيار تمديد عقده لعام آخر.

لكن إدارة الشياطين الحمر تميل إلى تقليص الخسائر المالية مع سانشو، بدلاً من تحمل عام آخر من راتبه (250 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا).

ويتحمل أستون فيلا 80% من راتب سانشو الأسبوعي البالغ 250 ألف جنيه إسترليني، لكنه لا يحصل على القيمة الفنية المرجوة منه.

وشارك جادون سانشو في ثلاث مباريات فقط في الدوري الإنجليزي حتى الآن، ولا يحظى بالثقة الكاملة لدى مدربه أوناي إيمري.

ولعب الجناح الأيمن فقط 53 دقيقة في الدوري الإنجليزي، وكان قد تعرض للاستبدال خلال الفوز الأخير على مانشستر سيتي.

مباراة أستون فيلا القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد أستون فيلا جادون سانشو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
سلافيا براج

سلافيا براج

- -
أرسنال

أرسنال

3

أرسنال جمع العلامة الكاملة حتى الآن في منافسات دوري أبطال أوروبا بـ9 نقاط، بينما اكتفى سلافيا براج بالحصول على نقطتين فقط في انتظار الفوز الأول هذا الموسم.

تفاصيل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg