كلام فى الكورة
بحثًا عن مهاجم جديد.. ميلان يراقب ثنائي وست هام وأتلتيكو

يلا كورة

كتب - يلا كورة

07:50 م 04/11/2025
نيكلاس فولكروج

نيكلاس فولكروج

يواصل نادي ميلان الإيطالي تحركاته في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، بحثًا عن مهاجم جديد لتعزيز الخط الهجومي للفريق، في ظل تراجع الفاعلية الهجومية خلال الفترة الأخيرة.

فولكروج وسورلوث على رادار الروسونيري

ووفقًا لموقع "فوتبول إيطاليا"، فإن المدرب ماسيميليانو أليجري طلب من إدارة النادي التعاقد مع مهاجم قادر على دعم الفريق في النصف الثاني من الموسم، بعد أن فشلت الخيارات الحالية في إقناعه.

وأشار التقرير إلى أن المهاجم الألماني نيكلاس فولكروج، لاعب وست هام يونايتد، يعد أحد أبرز الأسماء المطروحة على طاولة الروسونيري.

ويعيش فولكروج، البالغ من العمر 31 عامًا، فترة صعبة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل 3 أهداف فقط في 27 مباراة منذ انتقاله من بوروسيا دورتموند مقابل 27 مليون يورو، فيما ألمح وكيله مؤخرًا إلى إمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لاستعادة مستواه وثقته.

كما يراقب ميلان عن قرب المهاجم النرويجي ألكسندر سورلوث، لاعب أتلتيكو مدريد، الذي انضم إلى صفوف الفريق الإسباني في الصيف الماضي، ويُعد خيارًا مثيرًا للاهتمام بالنسبة لإدارة النادي الإيطالي.

إلا أن المنافسة القوية من أندية الدوري الإنجليزي قد تعقد المفاوضات، خاصة في ظل رغبة ميلان في ضم اللاعب على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، وهي صيغة لا تروق كثيرًا للنادي الإسباني الذي يفضل البيع النهائي.

ويرغب أليجري في ضم مهاجم قوي بدنيًا وقادر على مساندة الفرنسي كريستوفر نكونكو، من أجل زيادة الفاعلية الهجومية وتوفير تهديد مستمر على المرمى خلال المرحلة المقبلة، خصوصًا مع اقتراب الفريق من المنافسة على عدة جبهات محلية وقارية.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإيطالي اضغط هنا

مباراة وست هام يونايتد القادمة
ميلان الدوري الإيطالي وست هام أتلتيكو مدريد نيكلاس فولكروج ألكسندر سورلوث ماسيميليانو أليجري سوق الانتقالات الشتوية

