رحيل مشروط.. تطور عاجل في مستقبل كييزا مع ليفربول

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

07:54 م 04/11/2025
كييزا

فيدريكو كييزا

يبدو أن الجناح الدولي الإيطالي فيدريكو كييزا، سيحزم حقائبه، من أجل الرحيل عن صفوف ليفربول الإنجليزي، في يناير المقبل.

ويعاني كييزا من تهميش واضح داخل صفوف "الريدز" حيث يفضل المدرب الهولندي آرني سلوت، الاعتماد على المصري محمد صلاح.

وعلى الرغم من الأداء المتباين لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي، فإن كييزا لم يلعب سوى 110 دقيقة فقط حتى الآن في المسابقة.

كييزا قد يرحل في الانتقالات الشتوية

وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، بأن اللاعب ذي الـ28 عامًا يحتاج إلى فرصة كافية للعب، وإلا فإن الحل الأقرب سيكون في الرحيل.

ونوه خبير سوق الانتقالات خلال بودكاست "Here We Go" بأن الأندية الإيطالية قد تحاول الحصول على جناح ليفربول،في الميركاتو الشتوي القادم.

وأضاف رومانو: "كييزا يحتاج إلى اللعب بطريقة أخرى في يناير، ولن أتفاجأ إذا عادت الأندية الإيطالية لمحاولة الحصول على خدماته من ليفربول".

وتابع: "في الوقت الحالي، رغبة ليفربول وكييزا هي الاستمرار معًا، لذا لا أعتقد أن الأمر سيكون سهلاً خلال فترة الانتقالات الشتوية".

وأتم: "في الوقت الحالي، أستطيع التأكيد على رغبة كييزا في البقاء داخل آنفيلد رود، والقتال من أجل مركزه وبذل قصارى جهده".

ماذا قال كييزا عن مستقبله في ليفربول؟

تحدث كييزا عن مستقبله داخل ليفربول بالقول: "أنا سعيدٌ بما أقدمه حاليًا. لستُ سعيدًا بوضع الفريق لأننا لا نفوز".

واستطرد: "شخصيًا أعتقد أنني أقدم الكثير للفريق وللجماهير، وأريد الاستمرار في ذلك لتحقيق الفوز في المستقبل".

مباراة ليفربول القادمة
الدوري الإنجليزي الدوري الإيطالي ليفربول فيدريكو كييزا

