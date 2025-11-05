صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

ديلي ميل

استقبال عدائي لأرنولد

تعرضت جدارية ترينت ألكسندر أرنولد في ليفربول للتخريب قبل عودته إلى أنفيلد في دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء، وسط استقبال عدائي من جماهير النادي بعد انتقاله المثير للجدل إلى ريال مدريد

تظهر الجدارية على زاوية طريق سيبيل بالقرب من أنفيلد، وتصور ألكسندر أرنولد مرتديًا قميص ليفربول، مع رد فعله على فوز دوري أبطال أوروبا 2019: "أنا مجرد شاب عادي من ليفربول، وقد تحقق حلمه للتو".

الموقع الرسمي لنادي تشيلسي

موعد عودة بالمر

أكد إنزو ماريسكا، المدير الفني لتشيلسي، أن الجهاز الفني يتعامل بحذر مع عملية تعافي نجم الفريق كول بالمر، موضحًا أن حالته تتابع بشكل يومي.

وقال ماريسكا في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: "نأمل أن يعود كول بعد فترة التوقف الدولي، لكننا نتابع حالته يومًا بيوم، حتى الآن لم يشارك في أي تدريب جماعي مع الفريق".

ذا أثلتيك

صدمة لأستون فيلا

تلقى نادي أستون فيلا ومدربه أوناي إيمري ضربة موجعة بعد تأكد غياب المدافع الدولي الإنجليزي تايرون مينجز حتى عام 2026، بسبب إصابة قوية في أوتار الركبة.

وتعرض مينجز للإصابة خلال مشاركته في الدقائق الأخيرة من مباراة فريقه أمام ليفربول، التي خسرها فيلا بهدفين دون رد في الدوري الإنجليزي الممتاز نهاية الأسبوع الماضي، سجلهما محمد صلاح وريان جرافينبيرش.

الصحافة الإسبانية

موندو ديبورتيفو

خيبة أمل رافينيا

عبر البرازيلي رافينيا، لاعب نادي برشلونة، عن حزنه بسبب عدم الفوز بجائزة الكرة الذهبية، حيث حل جناح البلوجرانا بالمركز الخامس في الترتيب النهائي.

وقال رافينيا: "عدم الفوز بالكرة الذهبية؟ كانت خيبة أمل شخصية، عندما تُعطي كل هذا الجهد وتعمل بجد كل يوم وتشعر بأنك خضت موسمًا رائعًا، فمن الطبيعي أن تتوقع أن تكون من بين الأفضل".

وأضاف: "كان إنهاء الموسم في المركز الخامس شرفًا لي بالطبع، لكن توقعاتي كانت أعلى".

فليك يتجنب الجدل

تجنب هانسي فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، الدخول في جدال حول مشاركة لاعب الفريق لامين يامال.

وقال فليك: "ليست مشكلتي إذا ذهب اللاعب مع المنتخب الوطني، إنه يتدرب بشكل جيد للغاية، والأمر لا يتعلق بالقول إنه تعافى بنسبة 100% لأنها عملية، لكنه بخير، وإذا كان بإمكانه اللعب، فسيلعب ".

وأكد فليك أنه يتوقع مباراة مشابهة لتلك التي خاضها الفريق ضد إلتشي يوم الأحد الماضي في مونتجويك.

ماركا

تخريب جدارية أرنولد

عُثر على جدارية ضخمة للاعب ريال مدريد الحالي وليفربول السابق، ترينت ألكسندر أرنولد مُخربة بالكامل، والتي كانت قد رسمت بدقة عام ٢٠١٩، إذ تمت تغطيتها بطلاء أبيض، وكُتبت عليها رسالة قاسية ومؤلمة للاعب: "وداعًا أيها الفأر ".

وأثار الهجوم غضبًا بين السكان المحليين وحزنًا بين أولئك الذين حوّلوا تلك الزاوية إلى مزار صغير لجماهير النادي.

كانت قد ظهرت الجدارية على واجهة أحد المنازل القريبة من ملعب أنفيلد حيث تم إنشاء تكريم للاعب الإنجليزي في عام 2019.

الصحافة الإيطالية

فوتبول إيطاليا

مفاجأة في يوفنتوس

شرح المدرب لوتشيانو سباليتي الأسباب التي دفعته إلى إشراك تين كوبمينيرز بين ثلاثي الدفاع في تشكيل يوفنتوس.

وقال مدرب يوفنتوس: "عندما ضغط كريمونيزي بأعداد كبيرة نجحنا في التحولات الهجومية بفضل كوبمينيرز.. ولا أريد استهلاك طاقة أكبر بكثير عند الجري خلف الكرة، هذا هو مفتاح الأمر كله".

يشار إلى أن يوفنتوس اكتفى بالتعادل على أرضه (1-1) مع سبورتينج لشبونة في منافسات دوري أبطال أوروبا.

توتو ميركاتو ويب

ثقة كونتي

يثق المدرب أنطونيو كونتي في قوة هجوم نابولي، رغم الانتقادات الجماهيرية.

وفشل نابولي في تسجيل أي هدف خلال آخر مباراتين ضد كومو في الدوري الإيطالي ثم أمام آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا.

وقال كونتي: "كنت سأشعر بقلق أكبر لو لم نخلق فرصًا.. سنحت لنا بعض الفرص الواضحة أمام فرانكفورت، وكان بإمكاننا الفوز (2-0) أو (3-0)، ولكننا لم نسجل، وهذا بالطبع أمر مخيب للآمال".

الصحافة الفرنسية

ليكيب

إصابة ديمبلي

تعرض النجم الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان، للإصابة خلال مباراة فريقه أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

واضطر ديمبلي لمغادرة أرض الملعب بعد مرور 25 دقيقة، بسبب شعوره بالإصابة، ليخسر لويس إنريكي مدرب النادي الباريسي رهانه بإشراك ديمبلي أساسياً.

لو باريزيان

بكاء حكيمي

غادر النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، أرضية ملعب مباراة باريس سان جيرمان، متأثراً بالإصابة.

وتعرض حكيمي للإصابة بعد تدخل قوي من لويس دياز على كاحله، وغادر أرض الملعب وهو يبكي، ليثير الشكوك قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية.

الصحافة الألمانية

بيلد

مكافأة دياز

حصل لويس دياز، لاعب بايرن ميونخ، على مكافأة استثنائية نتيجة تسجيله هدفين أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.

وكانت مكافأة دياز عبارة عن طرده من مباراة باريس وبايرن بسبب تدخله العنيف والقوي للغاية ضد المغربي أشرف حكيمي التي جعلته عاجزا عن استكمال الوقت المتبقي من المباراة.

قرار كومباني

قرر المدرب فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، تغيير 6 لاعبين من فريقه ضد باريس سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا، مقارنة بالمباراة السابقة ضد باير ليفركوزن في الدوري الألماني.

وعاد إلى تشكيل بايرن ميونخ أمام باريس سان جيرمان كلا من: "هاري كين، لويس دياز، مايكل أوليس، جوسيب ستانيسيتش، ألكسندر بافلوفيتش ودايوت أوباميكانو"، بدلاً من: "مينجاي كيم، ليون جوريتزكا، نيكولاس جاكسون، توم بيشوف، رافائيل جيريرو ولينارت كارل".