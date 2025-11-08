كواليس تعرض لاعب توتنهام للتهديد بسلاح ناري

كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة صادمة، بشأن تعرض أحد لاعبي فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي للتهديد بسلاح ناري.

وتعرض مدافع توتنهام هوتسبير، الإيطالي الواعد ديستني أودوجي، لحادث خطير في لندن، يوم 6 من ديسمبر الماضي.

كواليس تعرض لاعب توتنهام للتهديد

وأفادت شرطة العاصمة أن اللاعب ذي الـ22 عامًا تعرض لتهديد بسلاح ناري من قبل وكيل أعمال لاعبين، وقد أُلقي القبض عليه لاحقًا.

وبحسب ما ذكرته شبكة "onze mondial" لم تُكشف أسباب الاعتداء حتى الآن، إلا أن الحادثة أثارت غضبًا داخل النادي اللندني وبين جماهيره.

وأكد توتنهام هوتسبير وقوع الحادثة، التي تم وصفها بـ"المرعبة"، وأعرب النادي اللندني عن دعمه الكامل لديستني أودوجي وعائلته.

زأثبت أودوجي، المنضم إلى توتنهام من أودينيزي مقابل 15 مليون جنيه إسترليني في أغسطس 2022، جدارته كلاعب أساسي في الفريق.

منذ انضمامه، شارك في 75 مباراة في جميع المسابقات، وقدم أداء متميز على الجهة اليسرى، كما شارك في 12 مباراة دولية مع المنتخب الإيطالي، رغم أنه من أصول نيجيرية.

وشارك أودوجي أساسيًا في مباراة توتنهام، أمس الثلاثاء، بدوري أبطال أوروبا، ضد كوبنهاجن الدنماركي، خلال الفوز برباعية نظيفة.