كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الأربعاء، عن استعداد نادي مانشستر يونايتد للتخلي عن خدمات لاعبه جادون سانشو مجانًا في صيف عام 2026.

ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب الإنجليزي مع مانشستر يونايتد في الصيف المقبل، حيث كان قد انضم إلى صفوف "الشياطين الحمر" قادمًا من بوروسيا دورتموند في صيف 2021.

وبحسب موقع "talkSPORT" العالمي، فإن إدارة مانشستر يونايتد مستعدة للتخلي عن سانشو في صفقة انتقال حر خلال الصيف المقبل.

ويملك مانشستر يونايتد بندًا يسمح بتمديد عقد اللاعب لموسم إضافي، إلا أن الإدارة لا تُبدي أي نية لتفعيل هذا الخيار.

وكان سانشو قد خرج على سبيل الإعارة في الموسم الماضي إلى تشيلسي، قبل أن يعود إلى مانشستر يونايتد، ثم أُعير مجددًا في الصيف الأخير إلى أستون فيلا.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا في الموسم الحالي في ست مباريات بجميع المسابقات، سواء المحلية أو القارية، دون أن يسجل أو يصنع أي هدف.

وخاض سانشو بقميص مانشستر يونايتد 83 مباراة، سجل خلالها 12 هدفًا وقدم 6 تمريرات حاسمة، فيما كلف انتقاله خزينة النادي نحو 85 مليون يورو.