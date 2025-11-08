المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

دوري أبطال أوروبا
كاراباج اجدام

كاراباج اجدام

- -
19:45
تشيلسي

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
نادي كايرات

نادي كايرات

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

ملايين مهدرة.. مانشستر يونايتد يقترب من خسارة لاعبه مجانًا

محمد همام

كتب - محمد همام

02:20 م 05/11/2025
مانشستر يونايتد

فريق مانشستر يونايتد - صورة أرشيفية

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الأربعاء، عن استعداد نادي مانشستر يونايتد للتخلي عن خدمات لاعبه جادون سانشو مجانًا في صيف عام 2026.

ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب الإنجليزي مع مانشستر يونايتد في الصيف المقبل، حيث كان قد انضم إلى صفوف "الشياطين الحمر" قادمًا من بوروسيا دورتموند في صيف 2021.

وبحسب موقع "talkSPORT" العالمي، فإن إدارة مانشستر يونايتد مستعدة للتخلي عن سانشو في صفقة انتقال حر خلال الصيف المقبل.

ويملك مانشستر يونايتد بندًا يسمح بتمديد عقد اللاعب لموسم إضافي، إلا أن الإدارة لا تُبدي أي نية لتفعيل هذا الخيار.

وكان سانشو قد خرج على سبيل الإعارة في الموسم الماضي إلى تشيلسي، قبل أن يعود إلى مانشستر يونايتد، ثم أُعير مجددًا في الصيف الأخير إلى أستون فيلا.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا في الموسم الحالي في ست مباريات بجميع المسابقات، سواء المحلية أو القارية، دون أن يسجل أو يصنع أي هدف.

وخاض سانشو بقميص مانشستر يونايتد 83 مباراة، سجل خلالها 12 هدفًا وقدم 6 تمريرات حاسمة، فيما كلف انتقاله خزينة النادي نحو 85 مليون يورو.

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد أستون فيلا سانشو

