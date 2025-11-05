كشفت تقارير صحفية عن أن ممثلي المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد فريق ليفربول، أجروا محادثات مع إدارة ريال مدريد خلال الموسم الماضي، تمهيدًا لاحتمالية انتقاله إلى النادي الإسباني.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن فان دايك كان قد درس فكرة الانتقال إلى ريال مدريد في الصيف الماضي، قبل أن يُقرر تجديد عقده مع ليفربول لمدة موسمين إضافيين.

وأضافت الصحيفة أن ممثلي اللاعب أجروا بالفعل محادثات مع عدد من الأندية الأوروبية، قبل أن يقرر اللاعب في النهاية البقاء ضمن صفوف ليفربول، من خلال تجديد عقده حتى صيف عام 2027.

ويُذكر أن اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا انضم إلى ليفربول في يناير عام 2018 قادمًا من ساوثهامبتون الإنجليزي، في صفقة ضخمة بلغت قيمتها نحو 85 مليون يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت".

وخاض فان دايك مع ليفربول 334 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 30 هدفًا وقدم 13 تمريرة حاسمة.

وحقق النجم الهولندي مع ليفربول العديد من الألقاب، من أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، والسوبر الأوروبي.

ويعتبر سيناريو فان دايك أبرز لما حدث مع ترينت ألكسندر أرنولد بعدما انتقل إلى ريال مدريد نظرًا لرفضه تجديد عقده مع ليفربول.