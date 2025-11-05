المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

دوري أبطال أوروبا
كاراباج اجدام

كاراباج اجدام

- -
19:45
تشيلسي

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
نادي كايرات

نادي كايرات

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

على خطى أرنولد.. خطوة سابقة من فان دايك للانتقال إلى ريال مدريد مجانًا

محمد همام

كتب - محمد همام

02:44 م 05/11/2025
فان دايك

فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول

كشفت تقارير صحفية عن أن ممثلي المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد فريق ليفربول، أجروا محادثات مع إدارة ريال مدريد خلال الموسم الماضي، تمهيدًا لاحتمالية انتقاله إلى النادي الإسباني.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن فان دايك كان قد درس فكرة الانتقال إلى ريال مدريد في الصيف الماضي، قبل أن يُقرر تجديد عقده مع ليفربول لمدة موسمين إضافيين.

وأضافت الصحيفة أن ممثلي اللاعب أجروا بالفعل محادثات مع عدد من الأندية الأوروبية، قبل أن يقرر اللاعب في النهاية البقاء ضمن صفوف ليفربول، من خلال تجديد عقده حتى صيف عام 2027.

ويُذكر أن اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا انضم إلى ليفربول في يناير عام 2018 قادمًا من ساوثهامبتون الإنجليزي، في صفقة ضخمة بلغت قيمتها نحو 85 مليون يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت".

وخاض فان دايك مع ليفربول 334 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 30 هدفًا وقدم 13 تمريرة حاسمة.

وحقق النجم الهولندي مع ليفربول العديد من الألقاب، من أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، والسوبر الأوروبي.

ويعتبر سيناريو فان دايك أبرز لما حدث مع ترينت ألكسندر أرنولد بعدما انتقل إلى ريال مدريد نظرًا لرفضه تجديد عقده مع ليفربول.

الدوري الإنجليزي ريال مدريد ليفربول الدوري الإسباني فان دايك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg