إعلان

صراع إيطالي إنجليزي على ضم مدافع مانشستر سيتي

محمد همام

كتب - محمد همام

03:55 م 05/11/2025
مانشستر سيتي

فريق مانشستر سيتي - صورة أرشيفية

ذكرت تقارير صحفية أوروبية، اليوم الأربعاء، أن هناك صراعًا بين أندية إيطالية وإنجليزية على ضم المدافع الهولندي ناثان أكي، لاعب فريق مانشستر سيتي، في يناير المقبل.

وأفاد موقع CaughtOffside العالمي أن المنافسة تحتدم بين أندية إنتر ويوفنتوس وكريستال بالاس على التعاقد مع المدافع الهولندي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأبدى نادي مانشستر سيتي رغبته في بيع اللاعب في يناير المقبل، مع شرط الحصول على مبلغ يتراوح بين 30 و35 مليون يورو مقابل انتقاله.

وشارك صاحب الـ30 عامًا مع النادي الإنجليزي في 8 مباريات هذا الموسم في مختلف المسابقات، سواء المحلية أو القارية.

ويملك أكي، بشكل عام، 153 مشاركة مع مانشستر سيتي، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 3 أخرى.

وكان أكي قد انتقل إلى مانشستر سيتي صيف 2020 قادمًا من بورنموث الإنجليزي في صفقة بلغت قيمتها 45 مليون يورو.

الدوري الإنجليزي الدوري الإيطالي يوفنتوس مانشستر سيتي إنتر أكي

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

