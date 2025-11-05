المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
كايسيدو لاعب الجولة 10 من الدوري الإنجليزي

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:17 م 05/11/2025
كايسيدو

كايسيدو

أعلن الموقع الرسمي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، فوز الإكوادوري مويسيس كايسيدو لاعب تشيلسي، بجائزة أفضل لاعب في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كايسيدو أسهم في فوز تشيلسي على جاره توتنهام في الديربي اللندني 1-0، يوم السبت الماضي، في الجولة المنقضية من بريميرليج.

وصنع لاعب الوسط الإكوادوري هدف المباراة الوحيد، الذي سجله جواو بيدرو في الدقيقة 34.

وأصبح كايسيدو أول لاعب يتم اختياره كأفضل لاعب في الجولة مرتين هذا الموسم، بعد حصوله على الجائزة في الجولة السابعة.

وحصل كايسيدو على 30% من أصوات الجماهير، بينما بلغت نسبة التصويت للنرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، أقرب منافس له، 23%.

وشارك كايسيدو في 10 مباريات مع تشيلسي بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفا واحدا.

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي من هنا

الدوري الإنجليزي تشيلسي مويسيس كايسيدو

