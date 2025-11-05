كايسيدو لاعب الجولة 10 من الدوري الإنجليزي

أعلن الموقع الرسمي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، فوز الإكوادوري مويسيس كايسيدو لاعب تشيلسي، بجائزة أفضل لاعب في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كايسيدو أسهم في فوز تشيلسي على جاره توتنهام في الديربي اللندني 1-0، يوم السبت الماضي، في الجولة المنقضية من بريميرليج.

وصنع لاعب الوسط الإكوادوري هدف المباراة الوحيد، الذي سجله جواو بيدرو في الدقيقة 34.

وأصبح كايسيدو أول لاعب يتم اختياره كأفضل لاعب في الجولة مرتين هذا الموسم، بعد حصوله على الجائزة في الجولة السابعة.

وحصل كايسيدو على 30% من أصوات الجماهير، بينما بلغت نسبة التصويت للنرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، أقرب منافس له، 23%.

وشارك كايسيدو في 10 مباريات مع تشيلسي بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفا واحدا.

