المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كرة يد - السوبر المصري
الزمالك

الزمالك

20 18
16:00
سموحة

سموحة

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

كأس العالم تحت 17 عاما
النمسا

النمسا

1 0
15:30
السعودية

السعودية

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

كرة يد - السوبر المصري
الأهلي

الأهلي

- -
18:30
سبورتنج

سبورتنج

دوري أبطال أوروبا
كاراباج اجدام

كاراباج اجدام

- -
19:45
تشيلسي

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
نادي كايرات

نادي كايرات

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

إيفرتون يرفض رحيل مدافعه إلى مانشستر يونايتد

محمد همام

كتب - محمد همام

04:38 م 05/11/2025
إيفرتون

فريق إيفرتون - صورة أرشيفية

رفض نادي إيفرتون فكرة رحيل مدافعه جاراد برانثويت إلى صفوف مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، إذ يرغب النادي في استمرار اللاعب حتى نهاية الموسم.

وبحسب موقع "TEAMtalk" العالمي، فإن إدارة إيفرتون لا تنوي بيع مدافعها برانثويت، الذي تُقدَّر قيمته بنحو 70 مليون جنيه إسترليني، في يناير المقبل.

وأضاف الموقع أن اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا يُعد من العناصر الأساسية في الفريق، رغم إصابته التي حرمته من المشاركة حتى الآن هذا الموسم.

وكان نادي إيفرتون قد أصدر بيانًا رسميًا في أكتوبر الماضي أعلن فيه خضوع اللاعب لعملية جراحية، بعد معاناته من مضاعفات خلال فترة التعافي من إصابة في عضلة الفخذ الخلفية.

يُذكر أن المدافع الإنجليزي جدد عقده مع إيفرتون في يوليو الماضي حتى عام 2030، ويُعد من أبرز اللاعبين في صفوف الفريق، بعدما شارك في 65 مباراة خلال الموسمين الماضيين.

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد إيفرتون جاراد برانثويت

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg