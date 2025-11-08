إيفرتون يرفض رحيل مدافعه إلى مانشستر يونايتد

رفض نادي إيفرتون فكرة رحيل مدافعه جاراد برانثويت إلى صفوف مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، إذ يرغب النادي في استمرار اللاعب حتى نهاية الموسم.

وبحسب موقع "TEAMtalk" العالمي، فإن إدارة إيفرتون لا تنوي بيع مدافعها برانثويت، الذي تُقدَّر قيمته بنحو 70 مليون جنيه إسترليني، في يناير المقبل.

وأضاف الموقع أن اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا يُعد من العناصر الأساسية في الفريق، رغم إصابته التي حرمته من المشاركة حتى الآن هذا الموسم.

وكان نادي إيفرتون قد أصدر بيانًا رسميًا في أكتوبر الماضي أعلن فيه خضوع اللاعب لعملية جراحية، بعد معاناته من مضاعفات خلال فترة التعافي من إصابة في عضلة الفخذ الخلفية.

يُذكر أن المدافع الإنجليزي جدد عقده مع إيفرتون في يوليو الماضي حتى عام 2030، ويُعد من أبرز اللاعبين في صفوف الفريق، بعدما شارك في 65 مباراة خلال الموسمين الماضيين.