تشيلسي يرصد 50 مليون يورو لخطف هدف مانشستر يونايتد

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

05:09 م 05/11/2025
فيتور روكي

فيتور روكي

كشفت تقارير صحفية، أن نادي تشيلسي الإنجليزي، يستعد لمنافسة مانشستر يونايتد، على التعاقد مع المهاجم البرازيلي الواعد، فيتور روكي.

ويحظى روكي، الذي يقدم موسمًا مميزًا، مع فريق بالميراس البرازيلي، بإعجاب عدة أندية إنجليزية، خاصة مانشستر يونايتد وتوتنهام.

واستعاد اللاعب ذي الـ20 عامًا، بريقه بشكل لافت مؤخرًا، بعد أن عانى سابقًا خلال فترة لعبه مع برشلونة الإسباني، وأثناء إعارته إلى ريال بيتيس.

تشيلسي يرصد 50 مليون لضم فيتور روكي

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن خطوة اهتمام أندية "بريميرليج" بالتعاقد مع فيتور روكي جاءت مبكرة للغاية.

وعقب إحرازه 13 هدفًا في 28 مباراة بالدوري البرازيلي، خلال عام 2025، نجح روكي في جذب انتباه كبار الأندية الأوروبية بخدماته.

وأفاد التقرير بأن نادي تشيلسي برز بقوة بين المرشحين لضم المهاجم البرازيلي الواعد، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وأوضحت "موندو ديبورتيفو" أن بالميراس سيطلب مبلغ ضخم، يصل إلى 50 مليون يورو، نظير التخلي عن فيتور روكي.

ويحظى اللاعب الشاب باهتمام أندية مانشستر يونايتد، توتنهام ووست هام، لذا قد يكون هناك سباقًا شرسًا للحصول على توقيعه.

وشهدت السنوات القليلة الماضية، قيام تشيلسي باستقطاب مواهب شابة ومتميزة، لذا قد ينجذب روكي إلى مشروع البلوز.

ويتطلع المدرب إنزو ماريسكا إلى التعاقد مع رأس حربة جديد، في ظل عدم اقتناعه بالمردود التهديفي للثنائي جواو بيدرو وليام ديلاب.

مباراة تشيلسي القادمة
تشيلسي مانشستر يونايتد وست هام بالميراس توتنهام هوتسبير فيتور روكي الميركاتو الصيفي

