شهد جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2025-2026، عدة اختلافات عن جدول المسابقة في الموسم الماضي بعد مرور 10 جولات.

ونشر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي، جدول ترتيب المسابقة بعد مرور 10 جولات في الموسم الماضي 2024-2025 والموسم الحالي 2025-2026.

صعود أرسنال واستقرار سيتي وتراجع ليفربول

شهد جدول ترتيب الدوري الإنجليزي للموسم الحالي، عدة اختلافات عن جدول الترتيب في الموسم الماضي.

الاختلاف الأول هو احتلال نادي أرسنال لصدارة جدول ترتيب "بريميرليج" للموسم الحالي برصيد 25 نقطة، وهو ما يختلف عن الموسم الماضي عندما كان ليفربول هو المتصدر بنفس عدد النقاط، بينما كان النادي اللندني يحتل المركز الخامس برصيد 18 نقطة.

الاختلاف الثاني هو تراجع نادي ليفربول إلى المرتبة الثالثة في جدول ترتيب الموسم الحالي برصيد 18 نقطة، بعد أن كان متصدراً في الموسم الماضي برصيد 25 نقطة.

الاختلاف الثالث هو تراجع نادي تشيلسي إلى المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 17 نقطة، بعدما كان يحتل المركز الرابع في هذه الفترة خلال الموسم الماضي برصيد 18 نقطة.

الاختلاف الرابع هو تراجع نوتينجهام فورست الذي كان يحتل المركز الثالث في الموسم الماضي برصيد 19 نقطة إلى المركز التاسع عشر هذا الموسم برصيد 6 نقاط.

ووسط هذه الاختلافات العديدة، شهد جدول ترتيب الدوري الإنجليزي للموسم الحالي استقرار نادي مانشستر سيتي في المركز الثاني حيث يمتلك 19 نقطة، بينما في الموسم الماضي كان يحتل المركز الثاني أيضاً برصيد 23 نقطة.

ولمطالعة الاختلافات في جدول ترتيب "بريميرليج" بين الموسم الحالي والماضي طالع الصورة التالية: