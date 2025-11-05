المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كرة يد - السوبر المصري
الأهلي

الأهلي

3 2
18:30
سبورتنج

سبورتنج

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

كرة يد - السوبر المصري
الزمالك

الزمالك

28 29
16:00
سموحة

سموحة

دوري أبطال أوروبا
كاراباج اجدام

كاراباج اجدام

- -
19:45
تشيلسي

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
نادي كايرات

نادي كايرات

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

كأس العالم تحت 17 عاما
النمسا

النمسا

1 0
15:30
السعودية

السعودية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

صعود أرسنال واستقرار سيتي وتراجع ليفربول.. اختلافات في جدول ترتيب بريميرليج بعد 10 جولات

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

06:20 م 05/11/2025
الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي - صورة أرشيفية

شهد جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2025-2026، عدة اختلافات عن جدول المسابقة في الموسم الماضي بعد مرور 10 جولات.

ونشر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي، جدول ترتيب المسابقة بعد مرور 10 جولات في الموسم الماضي 2024-2025 والموسم الحالي 2025-2026.

صعود أرسنال واستقرار سيتي وتراجع ليفربول

شهد جدول ترتيب الدوري الإنجليزي للموسم الحالي، عدة اختلافات عن جدول الترتيب في الموسم الماضي.

الاختلاف الأول هو احتلال نادي أرسنال لصدارة جدول ترتيب "بريميرليج" للموسم الحالي برصيد 25 نقطة، وهو ما يختلف عن الموسم الماضي عندما كان ليفربول هو المتصدر بنفس عدد النقاط، بينما كان النادي اللندني يحتل المركز الخامس برصيد 18 نقطة.

الاختلاف الثاني هو تراجع نادي ليفربول إلى المرتبة الثالثة في جدول ترتيب الموسم الحالي برصيد 18 نقطة، بعد أن كان متصدراً في الموسم الماضي برصيد 25 نقطة.

الاختلاف الثالث هو تراجع نادي تشيلسي إلى المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 17 نقطة، بعدما كان يحتل المركز الرابع في هذه الفترة خلال الموسم الماضي برصيد 18 نقطة.

الاختلاف الرابع هو تراجع نوتينجهام فورست الذي كان يحتل المركز الثالث في الموسم الماضي برصيد 19 نقطة إلى المركز التاسع عشر هذا الموسم برصيد 6 نقاط.

ووسط هذه الاختلافات العديدة، شهد جدول ترتيب الدوري الإنجليزي للموسم الحالي استقرار نادي مانشستر سيتي في المركز الثاني حيث يمتلك 19 نقطة، بينما في الموسم الماضي كان يحتل المركز الثاني أيضاً برصيد 23 نقطة.

ولمطالعة الاختلافات في جدول ترتيب "بريميرليج" بين الموسم الحالي والماضي طالع الصورة التالية:

Image

مباراة مانشستر سيتي القادمة
أرسنال ليفربول الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg