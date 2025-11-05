يقترب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي من الدخول في مفاوضات جادة مع المهاجم إيفان توني لاعب الأهلي السعودي، على سبيل الإعارة، وذلك بطلب مباشر من مدرب الفريق توماس فرانك، الذي يرغب في لم الشمل مع لاعبه السابق في برينتفورد.

إيفان توني على أعتاب العودة إلى الدوري الإنجليزي

ووفقًا لموقع TEAMtalk، أجرى فرانك بالفعل محادثات أولية مع توني لاستطلاع مدى رغبته في العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز قبل انطلاق كأس العالم 2026، في ظل بحث توتنهام عن تعزيز هجومه بلاعب يمتلك خبرة الدوري الإنجليزي.

ويتصدر توتنهام سباق التعاقد مع توني، متفوقًا على عدة أندية إنجليزية أبدت اهتمامها بخدمات المهاجم الإنجليزي الذي كان أحد أبرز نجوم البريميرليج خلال فترة لعبه في برينتفورد.

وفي سياق متصل، يعيش توتنهام فترة متذبذبة على المستوى المحلي، إذ خسر مؤخرًا أمام تشيلسي (1-0) في ديربي لندن، وسط غضب جماهيري من الأداء، لكنه واصل تألقه أوروبيًا بتحقيق فوز عريض على كوبنهاجن الدنماركي (4-0) في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

ويحتل السبيرز المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة، بفارق 8 نقاط عن المتصدر أرسنال، بينما رفع رصيده في دوري الأبطال إلى 8 نقاط في المركز السابع العام بين 36 فريقًا مشاركًا في مرحلة المجموعات.

