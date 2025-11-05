المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بعد تألقه في السعودية.. توني يقترب من العودة إلى البريميرليج عبر بوابة توتنهام

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:40 م 05/11/2025
إيفان توني

فرانك يضع عينه على توني

يقترب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي من الدخول في مفاوضات جادة مع المهاجم إيفان توني لاعب الأهلي السعودي، على سبيل الإعارة، وذلك بطلب مباشر من مدرب الفريق توماس فرانك، الذي يرغب في لم الشمل مع لاعبه السابق في برينتفورد.

إيفان توني على أعتاب العودة إلى الدوري الإنجليزي

ووفقًا لموقع TEAMtalk، أجرى فرانك بالفعل محادثات أولية مع توني لاستطلاع مدى رغبته في العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز قبل انطلاق كأس العالم 2026، في ظل بحث توتنهام عن تعزيز هجومه بلاعب يمتلك خبرة الدوري الإنجليزي.

ويتصدر توتنهام سباق التعاقد مع توني، متفوقًا على عدة أندية إنجليزية أبدت اهتمامها بخدمات المهاجم الإنجليزي الذي كان أحد أبرز نجوم البريميرليج خلال فترة لعبه في برينتفورد.

وفي سياق متصل، يعيش توتنهام فترة متذبذبة على المستوى المحلي، إذ خسر مؤخرًا أمام تشيلسي (1-0) في ديربي لندن، وسط غضب جماهيري من الأداء، لكنه واصل تألقه أوروبيًا بتحقيق فوز عريض على كوبنهاجن الدنماركي (4-0) في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

ويحتل السبيرز المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة، بفارق 8 نقاط عن المتصدر أرسنال، بينما رفع رصيده في دوري الأبطال إلى 8 نقاط في المركز السابع العام بين 36 فريقًا مشاركًا في مرحلة المجموعات.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي كاملًا، اضغط هنا.

مباراة توتنهام هوتسبر القادمة
الدوري الإنجليزي الأهلي السعودي دوري أبطال أوروبا توتنهام إيفان توني توماس فرانك الميركاتو الشتوي

