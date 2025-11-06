صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

فوتبول لندن

اعتراف ماريسكا

اعترف المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا أن نادي تشيلسي ما زال متأثرًا بالمشاركة في منافسات كأس العالم للأندية 2025.

واكتفى تشيلسي بالتعادل (2-2) مع كاراباج الأذربيجاني، ليفرط في نقطتين ثمينتين في منافسات دوري أبطال أوروبا.

وقال ماريسكا: "كانت نيتي إراحة كايسيدو وإنزو وجوستو وآخرين.. لا يمكنهم اللعب كل 3 أيام، وكأس العالم للأندية أثر كثيرًا لذا حاولنا المداورة بين اللاعبين".

سكاي سبورتس

صدمة في نيوكاسل

تلقى نادي نيوكاسل يونايتد صدمة جديدة في الدقيقة 41 أمام أتلتيك بلباو.

واضطر اللاعب الإنجليزي أنتوني جوردون إلى مغادرة ملعب سانت جيمس بارك مصابًا، ليشارك جاكوب ميرفي بدلًا منه.

وكان جوردون خرج بين شوطي مباراة نيوكاسل الماضية ضد وست هام يونايتد أيضًا بسبب الإصابة، ما ينذر بغيابه مدة كبيرة عن الملاعب.

ديلي ميل

سيتي يتحدى ليفربول

نجح مانشستر سيتي في تحقيق فوز كبير (4-1) على بوروسيا دورتموند ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة ليفربول في قمة مباريات الدوري الإنجليزي، قبل فترة التوقف بسبب أسبوع فيفا.

ورفع البلجيكي جيريمي دوكو راية التحدي بقوله بعد لقاء دورتموند: "الفوز على ليفربول سيجعل الأسبوع مثاليًا.. علينا أن نرتاح جيدًا ونتعافى جيدًا ونستعد جيدًا".

الصحافة الإسبانية

موندو ديبورتيفو

تعادل فوضوي لبرشلونة

سقط برشلونة في فخ التعادل أمام كلوب بروج بنتيجة 3-3، في مباراة وُصفت بـ"الفوضوية"، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

ورغم تفوق الفريق الكتالوني في فترات عديدة وإهداره لعدة فرص محققة، فإن أخطاءه الدفاعية كادت تكلفه الخسارة، ليكتفي في النهاية بنقطة واحدة كانت أقرب إلى الخسارة منها إلى الفوز.

آس

فان دايك رفض ريال مدريد

درس الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، فكرة الانتقال إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قبل أن يحسم قراره بالبقاء داخل صفوف الفريق الإنجليزي.

أجرى ممثلي فان دايك محادثات مع عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، إلا أن اللاعب قرر في النهاية تجديد عقده مع ليفربول حتى صيف 2027، ليواصل مسيرته في ملعب "آنفيلد" لموسمين إضافيين.

خيبة أوروبية جديدة لفياريال

تلقى فياريال هزيمة قاسية أمام بافوس القبرصي في دوري أبطال أوروبا، ليتعرض الفريق الإسباني لانتكاسة كبيرة تقلل من حظوظه في التأهل، بعدما ظهر بأداء باهت منذ الدقائق الأولى.

ورغم تحذيرات المدرب مارسيلينو من التراخي، إلا أن لاعبيه لم يستجيبوا، حيث استقبل الفريق هدفين مبكرين خلال تسع دقائق فقط، وفشل في العودة إلى اللقاء، ليغادر ليماسول وهو في واحدة من أسوأ مبارياته الأوروبية هذا الموسم.

الصحافة الإيطالية

سكاي سبورت

فوز أتالانتا يؤلم دي زيربي

أكد روبرتو دي زيربي، المدير الفني لنادي مارسيليا الفرنسي، أن الخسارة أمام أتالانتا كانت مؤلمة.

وقال: "لا أعرف القواعد بالضبط، لكنني أعلم أنه إذا لم يضربها بذراعه، فإن الكرة ستهبط بشكل جيد على أوباميانج".

وأضاف: "أدرك أن أتالانتا فريق قوي للغاية، وأننا عانينا في أول 20 دقيقة، لكن الأمر مؤلم لأنني لا أعتقد أننا نستحق الخسارة".

فوتبول إيطاليا

وصول دي روسي

شاهدت الجماهير دانييلي دي روسي، في مدينة جنوى أثناء استعداده لتولي منصب المدير الفني للفريق بعد إقالة المدرب باتريك فييرا مؤخرًا.

وتقرر تعيين دي روسي بعقد قصير الأجل حتى نهاية موسم 2025-26 مع خيار التمديد، إذا نجح المدرب مع الفريق في البقاء في الدوري الإيطالي.

الصحافة الفرنسية

ليكيب

محاكمة مبابي وباريس

تم استدعاء كيليان مبابي وناديه السابق باريس سان جيرمان إلى جلسة استماع في محكمة العمل في باريس في 17 نوفمبر كجزء من إحدى حلقات النزاع بينهما.

وسيشهد النزاع بين كيليان مبابي وباريس سان جيرمان منعطفًا جديدًا يوم 17 نوفمبر، حيث يُستدعى الطرفان أمام محكمة العمل في باريس، وستركز الجلسة على طلب إعادة تصنيف عقد عمل المهاجم الفرنسي.

إصابة حكيمي

أعلن باريس سان جيرمان تفاصيل إصابة المغربي أشرف حكيمي التي تعرض لها خلال مباراة بايرن ميونخ في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأوضح باريس سان جيرمان في بيان رسمي: "تعرض أشرف حكيمي لإصابة خطيرة في كاحله الأيسر، مما سيُبعده عن الملاعب لعدة أسابيع".

الصحافة الألمانية

بيلد

رسالة لويس دياز

كتب لويس دياز جناح بايرن ميونخ رسالة عبر حسابه على "إنستجرام" عقب الفوز على باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا.

وقال دياز: "كانت ليلةً مؤثرة، تذكرنا كرة القدم دائمًا أنه خلال 90 دقيقة يمكن أن يحدث أي شيء، الأفضل والأسوأ".

وأضاف: "كنت حزينًا لأنني لم أستطع إنهاء المباراة مع زملائي، لكنني فخور بالمجهود الرائع الذي قدموه، أتمنى لحكيمي عودة سريعة إلى أرض الملعب".

سكاي ألمانيا

فرانكفورت ودورتموند يفتتحان عام 2026

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم أن منافسات الدوري ستستأنف بعد عطلة شتوية قصيرة في 9 يناير المقبل.

وستكون أول مباراة في عام 2026 بالدوري الألماني بين آينتراخت فرانكفورت وبوروسيا دورتموند.

وأصدرت رابطة الدوري الألماني جدول مباريات الجولات من 13 إلى 19، حيث يلعب بايرن ميونخ، حامل اللقب والمتصدر، آخر مباراة له في عام 2025 في 21 ديسمبر على ملعب هايدنهايم.

يشار إلى أن موسم بوندسليجا سيستمر حتى 16 مايو.