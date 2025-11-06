جويهي يصدم ريال مدريد

وجّه المدافع الإنجليزي الدولي مارك جويهي، قائد فريق كريستال بالاس، صدمة لإدارة ريال مدريد بشأن إمكانية انتقاله إلى صفوف النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، اليوم الخميس، أن إدارة ريال مدريد أبدت اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع مدافع كريستال بالاس في صفقة انتقال حر.

وينتهي عقد جويهي مع كريستال بالاس في صيف 2026، إلا أن اللاعب قرر عدم تجديد عقده مع النادي اللندني، تمهيدًا للرحيل مجانًا بعد نهاية الموسم.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إدارة ريال مدريد، رغم اهتمامها بالمدافع الإنجليزي، ستتجه إلى خيارات أخرى بسبب مطالب اللاعب المالية المرتفعة، التي تراها الإدارة غير منطقية في الوقت الحالي.

ويدرك ريال مدريد أن صفقة التعاقد مع جويهي لن تكون سهلة، في ظل دخول بايرن ميونيخ وليفربول في سباق التعاقد معه.

وكان قائد كريستال بالاس قريبًا من الانتقال إلى ليفربول في صيف العام الماضي، إلا أن الصفقة فشلت بقرار من إدارة ناديه التي تمسكت باستمراره.

وانضم جويهي إلى كريستال بالاس في صيف 2021 قادمًا من تشيلسي، ونجح في التتويج مع فريقه بلقبي كأس إنجلترا وكأس الدرع الخيرية.