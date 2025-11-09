كشفت تقارير صحفية، عن مساعي نادي ليفربول الإنجليزي، تجديد عقد لاعب الوسط المجري، دومينيك سوبوسلاي.

وينتهي عقد الدولي المجري، مع حمر الميرسيسايد، بعد ثلاثة مواسم (نهاية موسم 2028) ويقدم مستويات رائعة.

ليفربول يقترب من تجديد عقد سوبوسلاي

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا أثلتيك" فإن إدارة ليفربول تجري حاليًا مفاوضات لتجديد عقد دومينيك سوبوسلاي.

ونوه التقرير بأن سوبوسلاي من أبرز المرشحين لارتداء شارة قيادة الفريق، بعد الهولندي فيرجيل فان دايك.

وقدم النجم المجري، منذ انضمامه إلى ليفربول، مستويات مميزة للغاية، وأظهر دورًا قياديًا في العديد من المناسبات.

ويبلغ سوبوسلاي من العمر 25 عامًا، وخاض هذا الموسم 15 مباراة مع ليفربول، سجل خلالها هدفين وقدم 5 تمريرات حاسمة.

وحقق فريق ليفربول فوزًا هامًا على ريال مدريد الإسباني، بهدف دون رد، في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

مواجهة نارية بين ليفربول ومانشستر سيتي

ويستعد ليفربول لخوض مباراة هامة وقوية ضد مانشستر سيتي، في إطار منافسات الجولة الـ11 من عمر الدوري الإنجليزي.

ويحتضن ملعب "الاتحاد" مجريات قمة "بريميرليج" وتنطلق فعاليتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتل الريدز المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 18 نقطة، بفارق نقطة عن مان سيتي "الوصيف".