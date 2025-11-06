المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
صفقة مجانية في الطريق إلى ليفربول

محمد همام

كتب - محمد همام

03:11 م 06/11/2025
ليفربول

فريق ليفربول - صورة أرشيفية

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الخميس، عن اقتراب نادي ليفربول من حسم صفقة مجانية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في إطار سعي إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق ومواصلة المنافسة على جميع البطولات.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن المدافع الدولي الإنجليزي مارك جويهي، قائد فريق كريستال بالاس، منح موافقته المبدئية على الانتقال إلى ليفربول في الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة أن موقف اللاعب دفع نادي ريال مدريد إلى الانسحاب من سباق التعاقد معه، ليصبح الطريق مفتوحًا أمام "الريدز" لضم جويهي في صفقة انتقال حر.

وكان المدافع الإنجليزي قريبًا من الانضمام إلى ليفربول في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن الصفقة تعثرت بعد رفض إدارة كريستال بالاس إتمامها في اللحظات الأخيرة.

وأشارت التقارير إلى أن كريستال بالاس لا يعتزم بيع جويهي في الميركاتو الشتوي المقبل، ما يعني أن اللاعب سيكون متاحًا للرحيل مجانًا عقب نهاية الموسم الحالي.

ويسعى ليفربول لتدعيم خط دفاعه، خصوصًا في ظل تقدُّم عمر الهولندي فيرجل فان دايك الذي ينتهي عقده في صيف 2027، بالإضافة إلى عدم التوصل لاتفاق لتجديد عقد الفرنسي إبراهيما كوناتي الذي ينتهي في صيف 2026.

وخاض جويهي، البالغ من العمر 25 عامًا، هذا الموسم 17 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها هدفًا في شباك أستون فيلا وصنع هدفين آخرين.

ونجح الدولي الإنجليزي في قيادة كريستال بالاس للتتويج بكأس إنجلترا في النسخة الماضية بعد الفوز على مانشستر سيتي، إضافة إلى التتويج بكأس الدرع الخيرية على حساب ليفربول.

الدوري الإنجليزي ليفربول كريستال بالاس مارك جويهي

