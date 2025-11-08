توتنهام يكافئ مدافعه الهداف

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن رغبة نادي توتنهام هوتسبير في تمديد عقد المدافع الهولندي ميكي فان دي فين، بعد المستويات المميزة التي يقدمها مع الفريق منذ بداية الموسم الحالي.

وبحسب صحيفة "تلغراف" الإنجليزية، يسعى النادي اللندني إلى مكافأة فان دي فين عبر تمديد عقده الحالي، مع زيادة راتبه الأسبوعي تقديرًا لأدائه وتأثيره الكبير في خط الدفاع.

ويرى مسؤولو توتنهام أن هناك ثنائية قوية تجمع بين فان دي فين وزميله الأرجنتيني كريستيان روميرو، كما يمتاز المدافع الهولندي بقدرات تهديفية مميزة، إذ سجل ستة أهداف هذا الموسم.

صاحب الـ24 عامًا خاض 15 مباراة مع توتنهام في الموسم الحالي، سجل خلالها ستة أهداف: ثلاثة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهدفين في دوري أبطال أوروبا، وهدفًا في كأس السوبر الأوروبي.

ويتقاضى فان دي فين راتبًا أسبوعيًا يُقدَّر بـ 90 ألف جنيه إسترليني، بينما تخطط إدارة "السبيرز" لزيادة راتبه في العقد الجديد.

ويُعد المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو الأعلى أجرًا داخل صفوف توتنهام، حيث يتقاضى 195 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وانتقل فان دي فين إلى صفوف توتنهام في صيف 2023 قادمًا من فولفسبورج الألماني، في صفقة بلغت قيمتها 40 مليون يورو.