أكد البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، جاهزية فريقه للمواجهة المرتقبة أمام توتنهام هوتسبير.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلاً على توتنهام، في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي، على ملعب "توتنهام هوتسبير".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 17 نقطة، متساويًا مع توتنهام (السادس).

تصريحات أموريم مدرب مانشستر يونايتد

قال أموريم خلال المؤتمر الصحفي: "نعرف أن كلام كريستيانو رونالدو له تأثير كبير، ارتكبنا أخطاء في الماضي لكننا نعمل على تغيير الأمور".

وأضاف المدرب البرتغالي: "نريد التركيز على المستقبل وعلى تطوير الهيكلة وسلوك اللاعبين. لنترك الماضي خلفنا ونمضي للأمام".

وتابع: "نعلم أن أمامنا الكثير لنقوم به والكثير لنطوّره، نحن قادرون وواثقون لكننا ندرك أننا نواجه صعوبة في بعض المباريات وعلينا أن نتحسن".

وواصل: "سجل إصابات الفريق؟ نلعب مباراة واحدة كل أسبوع لكن يبقى عامل الحظ حاضرًا. بعض الإصابات تأتي من كدمات بسيطة وليست عضلية".

وأكمل: "لا يمكنك معرفة ما قد يحدث في التدريبات بسبب الحدة، أحيانًا نمنح لاعبًا يوم راحة إضافي إذا شعرنا أنه قد يعاني في المباراة القادمة".

وأشار: "عدد الأهداف التي استقبلها الفريق؟ إنها مشكلة، يجب أن ندافع ككتلة واحدة وبحدة أكبر، أمامنا عمل كبير لتحسين الجانب الدفاعي وتقليل استقبال الفرص".

وأردف: "واجهنا مشاكل داخل منطقة الجزاء أمام نوتنجهام، لأننا سمحنا لهم بالتمرير خارجها دون أي ضغط. لقد عملنا على هذه التفاصيل في هذا الأسبوع".

وأتم: "المشاركة في دوري أبطال أوروبا أفضل من ناحية المال واللاعبين، لكن عدم المشاركة يمنحنا وقتًا أكبر للعمل والتدريب وبناء الفريق للمستقبل".