مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

1 0
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

كأس السوبر المصرى
الزمالك

الزمالك

- -
19:30
بيراميدز

بيراميدز

كأس العالم تحت 17 عاما
الأرجنتين

الأرجنتين

1 0
15:30
تونس

تونس

الدوري الأوروبي
نيس

نيس

- -
19:45
فرايبورج

فرايبورج

الدوري الأوروبي
دينامو زغرب

دينامو زغرب

- -
19:45
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي
بازل

بازل

- -
19:45
ستيوا بوخارست

ستيوا بوخارست

دوري المؤتمر الأوروبي
ماينز

ماينز

- -
19:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الأوروبي
فيكتوريا بلزن

فيكتوريا بلزن

- -
22:00
فنربخشة

فنربخشة

الدوري الأوروبي
جلاسكو رينجرز

جلاسكو رينجرز

- -
22:00
روما

روما

"إذا حضرت سيتحول الأمر لسيرك".. رونالدو يكشف سر غيابه عن جنازة جوتا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

04:44 م 06/11/2025
رونالدو

رونالدو وجوتا

كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي لأول مرة سبب غيابه عن جنازة مواطنه ديوجو جوتا لاعب ليفربول والذي توفى في شهر يوليو الماضي.

وتلقى رونالدو انتقادات كثيرة بسبب عدم حضوره جنازة ديوجو جوتا.

وقال رونالدو في مقابلة مع بيرس مورجان: "الناس ينتقدونني كثيرًا، وكما قلتُ سابقًا لا أهتم، عندما أكون مرتاح الضمير، فأي شيء لا يهم".

وأضاف: "بعد وفاة والدي، لم أحضر جنازة في حياتي، لم أحضر مطلقًا، يتحول الأمر إلى سيرك، لا أريد أن تُلفت الأنظار إليّ".

وأكمل: "لا أريد أن أوجّه انتقادات، لكني رأيت أشخاصًا يجرون مقابلات ويتحدثون عن (جوتا)، وبالطبع عن كرة القدم، من فضلكم، ما هذا؟ أنا لست مضطرًا لأن أكون جزءًا من هذا العالم".

وتابع: "هناك أشخاص يشعرون بالارتياح عندما يكونون هكذا، يريدون الجلوس في الصف الأول فقط ليروا أن (كريستيانو) قد وصل".

وأتم: "‏فكرت في عائلة جوتا أولا قبل اتخاذ قراري ولا أحتاج إلى الكاميرات ليعرف الناس ما أفعله من أجلهم".

ليفربول رونالدو النصر كريستيانو جوتا

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
الأهلي

الأهلي

1 0
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

31

توقف المباراة.. لتناول المشروبات والعصير لارتفاع درجة الرطوبة

