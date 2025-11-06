كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي لأول مرة سبب غيابه عن جنازة مواطنه ديوجو جوتا لاعب ليفربول والذي توفى في شهر يوليو الماضي.

وتلقى رونالدو انتقادات كثيرة بسبب عدم حضوره جنازة ديوجو جوتا.

وقال رونالدو في مقابلة مع بيرس مورجان: "الناس ينتقدونني كثيرًا، وكما قلتُ سابقًا لا أهتم، عندما أكون مرتاح الضمير، فأي شيء لا يهم".

وأضاف: "بعد وفاة والدي، لم أحضر جنازة في حياتي، لم أحضر مطلقًا، يتحول الأمر إلى سيرك، لا أريد أن تُلفت الأنظار إليّ".

وأكمل: "لا أريد أن أوجّه انتقادات، لكني رأيت أشخاصًا يجرون مقابلات ويتحدثون عن (جوتا)، وبالطبع عن كرة القدم، من فضلكم، ما هذا؟ أنا لست مضطرًا لأن أكون جزءًا من هذا العالم".

وتابع: "هناك أشخاص يشعرون بالارتياح عندما يكونون هكذا، يريدون الجلوس في الصف الأول فقط ليروا أن (كريستيانو) قد وصل".

وأتم: "‏فكرت في عائلة جوتا أولا قبل اتخاذ قراري ولا أحتاج إلى الكاميرات ليعرف الناس ما أفعله من أجلهم".