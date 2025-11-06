ترشح المكسيكي خافيير أجيري، مدرب منتخب مصر السابق، لجائزة أفضل مدير فني في العالم لعام 2025.

ويقدم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" القائمة المختصرة لجائزة أفضل مدير فني في العالم لعام 2025.

وتتقدم هذه الجائزة وفقا لإنجازات المديرين الفنيين خلال الفترة من 11 أغسطس 2024 إلى 2 أغسطس الماضي.

وضمت القائمة كلا من:

1- خافيير أجيري.. المدير الفني لفريق لمنتخب المكسيك

وقدم أجيري أداءً حافلاً بالألقاب في عام 2025، حيث تستعد البلاد لاستضافة كأس العالم 2026.

وقاد أجيري منتخب المكسيك إلى أول فوز له في دوري أمم الكونكاكاف في مارس، بعد فوز مثير على بنما بنتيجة 2-1 في نهائي لوس أنجلوس.

وبعد 4 أشهر، احتفظت المكسيك بلقب كأس الكونكاكاف الذهبية لأول مرة منذ عام 2011 بفوزها على الولايات المتحدة الأمريكية.

يشار إلى أن أجيري كان المدير الفني لمنتخب مصر خلال الفترة من 1 أغسطس 2018 حتى 7 يوليو 2019، وأدار 12 مواجهة للفراعنة انتصر في 9 لقاءات وتعادل مرة واحدة وتلقى هزيمتين.

2- ميكيل أرتيتا.. المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي.

وشهد أرسنال عامًا قويًا آخر من التطور تحت قيادة الإسباني أرتيتا، حيث احتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز، مقدمين أقوى دفاع في البطولة.

كما وصل الفريق اللندني الشمالي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 16 عامًا، قبل أن يخسر أمام باريس سان جيرمان، الفائز باللقب في النهاية.

3- لويس إنريكي.. المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

لطالما كان النجاح المحلي أمرًا طبيعيًا في باريس سان جيرمان، لكن الفوز باللقب القاري ظلّ بعيد المنال حتى مطلع هذا العام.

تحت قيادة إنريكي، فاز باريس بالدوري الفرنسي، وكأس فرنسا، وكأس الأبطال، قبل أن يتوجوا أخيرًا بدوري أبطال أوروبا، ليصبحوا بذلك أول فريق فرنسي يحقق ثلاثية قارية.

وقد أتاحت هذه الإنجازات للمدرب الإسباني اختياره أفضل مدرب في الدوري الفرنسي من رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين، كما قاد فريقه إلى نهائي كأس العالم للأندية.

4- هانزي فليك.. المدير الفني لفريق برشلونة

تألق برشلونة طوال موسم 2024/2025، حيث فاز بالدوري الإسباني وكأس الملك وكأس السوبر الإسباني، كما بنى فليك فريقًا مثيرًا يتميز باستحواذه العالي على الكرة، مسجلاً 102 هدف في الدوري - وهو أعلى رقم في الدوري الإسباني منذ عام 2017 - وبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

5- إنزو ماريسكا.. المدير الفني لفريق تشيلسي

لم يكن بإمكان جماهير تشيلسي أن تتوقع أكثر من ذلك من موسم ماريسكا الأول كمدرب، حيث حصد البلوز لقبين ليكملوا سلسلة ألقابهم، بينما احتلوا المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز، وحققوا فوزًا على ريال بيتيس في دوري المؤتمرات الأوروبي في مايو، قبل أن يهزموا باريس سان جيرمان بنتيجة 3-0 في نهائي تاريخي لكأس العالم للأندية 2025.

6- روبرتو مارتينيز.. المدير الفني للبرتغال

في يونيو، أصبح منتخب البرتغال أول منتخب يفوز بدوري الأمم الأوروبية للمرة الثانية، وكان مارتينيز هو من قاد عودة قوية للمنتخب البرتغالي في ربع النهائي ضد الدنمارك، وفوزًا في نصف النهائي ضد ألمانيا، وفوزًا بركلات الترجيح ضد إسبانيا، ليحصد أول لقب دولي له.

7- أرني سلوت.. المدير الفني لفريق ليفربول

بدا استبدال يورجن كلوب مهمة شاقة لكن سلوت سارع إلى البناء على الأسس القوية التي تركها سلفه، إذ خسر الريدز مباراةً واحدةً فقط من أصل 30 مباراةً لهولندا في الدوري، ليعتلي صدارة الدوري في 2 نوفمبر، ويحافظ عليها طوال الموسم ليُحقق لقبه العشرين التاريخي.

وعلى الصعيد الشخصي، حصد سلوت جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وحصل أيضًا على جائزة أفضل مدرب في العام من رابطة مُديري الدوري.