تقارير: إيزاك جاهزا لمباراة ليفربول أمام مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن موقف السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم ليفربول، من المشاركة في مباراة مانشستر سيتي.

ويحل ليفربول ضيفًا على مانشستر سيتي، يوم الأحد المقبل على ملعب الاتحاد في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي.

ووفقًا لشبكة EVENING STANDARD، فإن إيزاك أصبح جاهزًا للمشاركة في مباراة مانشستر سيتي.

ويتواجد إيزاك في قائمة منتخب السويد، لمواجهتا سويسرا وسلوفينيا في تصفيات كأس العالم أيام 15 و18 نوفمبر الحالي.

ولم يلعب إيزاك، الذي انضم لفريق ليفربول في صفقة قياسية بالكرة البريطانية في الصيف الماضي، منذ أن خرج بين شوطي المباراة التي فاز فيها ليفربول على آينتراخت فرانكفورت يوم 22 أكتوبر الماضي في دوري أبطال أوروبا.

وقال بوتر عن إيزاك: "هو غير جاهز للعب مباراتين لمدة 90 دقيقة للمنتخب السويدي، لكنه متاح".

وبشكل عام، شارك إيزاك في 8 مباريات مع ليفربول في مختلف البطولات والمسابقات، حيث سجل هدفًا وصنع آخر.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة.