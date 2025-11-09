المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
مصر

مصر

- -
15:30
فنزويلا

فنزويلا

دوري نجوم قطر
الشمال

الشمال

- -
16:30
الوكرة

الوكرة

الدوري السعودي
النجمة

النجمة

- -
19:30
الهلال

الهلال

الدوري الألماني
فيردر بريمن

فيردر بريمن

- -
21:30
فولفسبورج

فولفسبورج

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
21:45
كريمونيسي

كريمونيسي

الدوري الإسباني
إلتشي

إلتشي

- -
22:00
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تقارير: إيزاك جاهزا لمباراة ليفربول أمام مانشستر سيتي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

11:29 م 06/11/2025 تعديل في 07/11/2025
ألكسندر إيزاك مهاجم ليفربول

إيزاك

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن موقف السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم ليفربول، من المشاركة في مباراة مانشستر سيتي.

ويحل ليفربول ضيفًا على مانشستر سيتي، يوم الأحد المقبل على ملعب الاتحاد في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي.

ووفقًا لشبكة EVENING STANDARD، فإن إيزاك أصبح جاهزًا للمشاركة في مباراة مانشستر سيتي.

ويتواجد إيزاك في قائمة منتخب السويد، لمواجهتا سويسرا وسلوفينيا في تصفيات كأس العالم أيام 15 و18 نوفمبر الحالي.

ولم يلعب إيزاك، الذي انضم لفريق ليفربول في صفقة قياسية بالكرة البريطانية في الصيف الماضي، منذ أن خرج بين شوطي المباراة التي فاز فيها ليفربول على آينتراخت فرانكفورت يوم 22 أكتوبر الماضي في دوري أبطال أوروبا.

وقال بوتر عن إيزاك: "هو غير جاهز للعب مباراتين لمدة 90 دقيقة للمنتخب السويدي، لكنه متاح".

وبشكل عام، شارك إيزاك في 8 مباريات مع ليفربول في مختلف البطولات والمسابقات، حيث سجل هدفًا وصنع آخر.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة.

 

 

مباراة ليفربول القادمة
الدوري الإنجليزي ليفربول مانشستر سيتي إيزاك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg